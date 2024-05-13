Хуснуллин: Условия по семейной ипотеке могут привязать к числу детей

Напомним, срок действия «Семейной ипотеки» должен был истечь 1 июля 2024 года. О том, что она будет продлена еще на шесть лет ранее заявил Михаил Мишустин, выступая на заседании Госдумы, где обсуждалась его кандидатура на пост премьер-министра. «По поручению президента продолжим программу выдачи семейной ипотеки еще в течение шести лет — при сохранении базовых параметров», — отметил Мишустин.