ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на стройматериалы

Антимонопольная служба напоминает о необходимости ответственного поведения участников всей товаропроводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен. Ведомство отмечает, что злоупотребление доминирующим положением может повлечь за собой оборотные штрафы, а за заключение антиконкурентных соглашений предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.