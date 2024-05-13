ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на стройматериалы

«Такие прогнозы директор по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга ООО “Астерра” озвучил в СМИ. 13 мая 2024 года ряд СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на стройматериалы», — рассказали в ФАС.
Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, реализующими стройматериалы.
«В соответствии с антимонопольным законодательством ФАС России выдала ему предостережение, поскольку подобные заявления могут привести в последующем к нарушению закона о защите конкуренции и спровоцировать необоснованный рост цен», — сказали в ФАС.
Антимонопольная служба напоминает о необходимости ответственного поведения участников всей товаропроводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен. Ведомство отмечает, что злоупотребление доминирующим положением может повлечь за собой оборотные штрафы, а за заключение антиконкурентных соглашений предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.