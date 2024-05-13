Эксперт: молочная отрасль в РФ в 2023 году сохранила инвестиционную привлекательность

«В целом 2023 год закончился позитивно, несмотря на то, что экономика последние годы сталкивалась с очень серьезными вызовами, индустрия развивалась достаточно устойчиво. В 2023 году отрасль сохранила инвестиционную привлекательность», — сказал Белов.
Он добавил, что в 2023 году в отрасль переработки молока было вложено более 60 млрд рублей, объем инвестиций в сырьевой сектор составил более 100 млрд рублей. «Это очень хороший результат. Сохранилась тенденция прироста производства, как в сырьевом секторе, так и в переработке — темпы составили около 4%», — рассказал Белов.
Эксперт также отметил два основных тренда в отрасли в 2023 году. Первый — рост потребления молочных продуктов примерно на 5% по сравнению с предыдущим годом. «В прошлом году рост реальных располагаемых доходов населения составил около 6%. И, конечно же, это не могло не сказаться на потреблении, в том числе молочных продуктов», — пояснил он.
Также эксперт отметил рост экспортных поставок в 2023 году. По его словам, прошлый год был прорывным для молочной отрасли. «Очень серьезно нарастили объемы поставок, причем не только в страны постсоветского пространства, но и в страны дальнего зарубежья», — рассказал он.
«Можно констатировать, что 2023 год, по крайней мере его окончание, характеризовалось стабилизацией ситуации на молочном рынке. Рынок пришел в баланс и это хорошая основа для того, чтобы индустрия развивалась дальше», — подчеркнул Белов.