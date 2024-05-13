Эксперт: молочная отрасль в РФ в 2023 году сохранила инвестиционную привлекательность

Эксперт также отметил два основных тренда в отрасли в 2023 году. Первый — рост потребления молочных продуктов примерно на 5% по сравнению с предыдущим годом. «В прошлом году рост реальных располагаемых доходов населения составил около 6%. И, конечно же, это не могло не сказаться на потреблении, в том числе молочных продуктов», — пояснил он.