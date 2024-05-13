Дивидендные надежды

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией блока данных по инфляции в США разнонаправленны.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,5% и 0,15% соответственно. Рублевый индикатор во многом благодаря покупкам в золотодобытчиках вернулся к сопротивлению 3450 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого позволит ожидать движения к пику текущего года 3487 пунктов. Долларовый РТС удерживается выше 1175 пунктов (также средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92 ₽, 99,20 ₽ и 12,67 ₽ соответственно. Рубль остается у недавних локальных пиков 90,83 ₽, 97,48 ₽ и 12,49 ₽
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти в том числе благодаря стабилизации цен на сырьевые товары. С дивидендным гэпом откроются акции НоваБев Групп (примерно 3,7%), в то время как на неделе в целом дивидендных новостей ждут от РусАгро, НЛМК, Группы Позитив, Юнипро, РУСАЛа, Россетей Ленэнерго и других эмитентов. По Акрону закроется дивидендный реестр за 2023 год с доходностью около 2,5%. В целом российский рынок сохраняет перспективы роста в ожидании выплаты дивидендов по таким эмитентам как Сбербанк, МТС, НЛМК, Северсталь, ММК и все еще ждет объявления о выплатах от Ростелекома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Совкомбанка, Полюса и, возможно, Газпрома. Золотодобытчики в конце прошлой недели показали динамику лучше рынка на фоне стремления цен на драгоценный металл к 2390 долл/унц.
События дня:
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».