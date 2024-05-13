Дивидендные надежды

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти в том числе благодаря стабилизации цен на сырьевые товары. С дивидендным гэпом откроются акции НоваБев Групп (примерно 3,7%), в то время как на неделе в целом дивидендных новостей ждут от РусАгро, НЛМК, Группы Позитив, Юнипро, РУСАЛа, Россетей Ленэнерго и других эмитентов. По Акрону закроется дивидендный реестр за 2023 год с доходностью около 2,5%. В целом российский рынок сохраняет перспективы роста в ожидании выплаты дивидендов по таким эмитентам как Сбербанк, МТС, НЛМК, Северсталь, ММК и все еще ждет объявления о выплатах от Ростелекома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Совкомбанка, Полюса и, возможно, Газпрома. Золотодобытчики в конце прошлой недели показали динамику лучше рынка на фоне стремления цен на драгоценный металл к 2390 долл/унц.