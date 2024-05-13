Что может измениться в российском нефтегазе при новом правительстве

Схожая точка зрения у доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова. Он считает, что есть надежда, что во главу угла теперь будет поставлено не наращивание нефтегазовых доходов бюджета, а именно перенаправление основных потоков энергоресурсов на внутренний рынок. Это нужно для развития экономики, транспортных сетей, повышения численности и уровня жизни населения. Надо создавать новые стимулы для нефтепереработки, так как прежние были «заточены» именно на расширение экспорта. То же самое касается и газовой отрасли. Наличие больших газовых ресурсов — важное конкурентное преимущество России. Если же мы относимся к внутреннему рынку как к неприбыльному и «остаточному», и пытаемся любой ценой сохранить экспортную ориентированность газовой промышленности (думая лишь о том, как найти замену европейскому направлению поставок), то мы сводим это конкурентное преимущество к нулю. Нужны стимулы для потребителей газа (как промышленности, так и населения), а также создание выгодных условий и конкуренция нефтегазовых компаний для работы на внутреннем рынке.