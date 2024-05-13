Что может измениться в российском нефтегазе при новом правительстве

Новак предлагает развернуть новую модель экономического роста — экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития нашей страны.
Изменения не могут не затронуть и нефтегазовую отрасль. Как отметил в беседе с «РГ» заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) остаётся флагманом отечественной экономики в среднесрочной перспективе.
Цифры говорят сами за себя — 20% ВВП, более трети всех инвестиций и доходов федерального бюджета формирует ТЭК. Ситуация в ключевых отраслях (нефтегазовой, электроэнергетической) будет находиться в зоне повышенного внимания новых членов Правительства, курирующих данные направления.
Причины на поверхности — основной санкционный удар в последние два года был направлен против российской энергетики. Эффективно противостоять давлению, корректируя стратегии развития с учетом национальных интересов, возможно только посредством системного диалога между регуляторами и организациями ТЭК.
Задачи отрасли остались практически неизменными. По словам Новака, это обеспечение внутреннего рынка топливом, углем и энергией. Укрепление экспортного потенциала с переориентацией поставок в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Ближнего Востока. А также продолжение модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), объектов электрогенерации, строительства нефтехимических предприятий, развития возобновляемой энергетики, газификации и социальной догазификации.
Но может измениться подход. Сам термин «экономика предложения» подразумевает снятие различных регуляторных барьеров для товаров и эффективное стимулирование производства и конкуренции на рынке, в том числе, за счет снижения налоговой нагрузки.
Как отмечает Станкевич, отечественная нефтяная отрасль, несмотря на внешнее давление, работает в условиях крайне высоких налоговых изъятий и социальной нагрузки. Применение демпферного механизма (выплатам нефтяникам из бюджета частичной компенсации за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных) позволяет удерживать цены на нефтепродукты на розничном рынке в пределах уровня официальной инфляции. Указанный механизм доказал свою эффективность и будет сохранен. При этом Правительству предстоит решить нетривиальную задачу: обеспечить значительный уровень инвестиций в геологоразведку углеводородов, балансируя между фискальной и стимулирующей функциями налоговой системы.
По мнению Главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, сейчас речи о снижении налогов даже не идет. В первую очередь нефтегазовая отрасль нуждается в предсказуемом, неизменяемом в среднесрочной перспективе налоговом режиме. Правила игры меняются очень часто. Это мешает развитию отрасли, мешает инвестициям. К этому же можно отнести правила работы внутреннего рынка топлива, с запретами экспорта и корректировками демпфера. К этому же можно отнести неопределенность с определением цены нашей нефти Urals, исходя из которой рассчитывается объем налогов для российских нефтедобывающих компаний. Пока это все регулируется в ручном режиме, что мешает развитию отрасли и рынку в целом, считает эксперт.
Схожая точка зрения у доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова. Он считает, что есть надежда, что во главу угла теперь будет поставлено не наращивание нефтегазовых доходов бюджета, а именно перенаправление основных потоков энергоресурсов на внутренний рынок. Это нужно для развития экономики, транспортных сетей, повышения численности и уровня жизни населения. Надо создавать новые стимулы для нефтепереработки, так как прежние были «заточены» именно на расширение экспорта. То же самое касается и газовой отрасли. Наличие больших газовых ресурсов — важное конкурентное преимущество России. Если же мы относимся к внутреннему рынку как к неприбыльному и «остаточному», и пытаемся любой ценой сохранить экспортную ориентированность газовой промышленности (думая лишь о том, как найти замену европейскому направлению поставок), то мы сводим это конкурентное преимущество к нулю. Нужны стимулы для потребителей газа (как промышленности, так и населения), а также создание выгодных условий и конкуренция нефтегазовых компаний для работы на внутреннем рынке.
Но, как замечает заместитель председателя набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, государственная концепция развития ТЭК едва ли поменяется. Здесь остаются только крупные компании. Стимулирования малых и средних компаний нет ни на уровне добычи, ни на уровне переработки, ни на уровне реализации. Безусловно, конкуренция будет поддерживаться на уровне АЗС, поскольку количество независимых заправок пока больше, нежели принадлежащих крупным государственным или частным нефтяным компаниям. Но общая тенденция на укрупнение операторов добычи и переработки сохранится. Пока налоговая система не дает каких-либо шансов для развития независимой добычи, переработки или реализации, считает эксперт.
По его мнению, сейчас, в первую очередь, нужно определиться со стратегией развития топливного рынка России в отношении механизмов ценообразования на нем и использования альтернативных видов топлива. В глобальном смысле пора решить, к чему мы идем, либо к государственному регулированию, или мы все-таки развиваем биржевую торговлю и срочный рынок.
Если подводить итог сказанному, то видно, что никто из экспертов не ждет серьезных послаблений в налоговой политике для нефтегазовых компаний. Но при этом есть огромный запрос на стабильность фискальных условий для отрасли и решения технических моментов, связанных с работой внутреннего рынка и правилами экспорта.