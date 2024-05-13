ЦБ: Возврат наличных в банки продолжится

На фоне высоких ставок по вкладам наличные средства по-прежнему будут возвращаться в банки. Объем наличных денег в обращении вырастет по итогам года на 0,5−0,9 трлн рублей, следует из обновленного прогноза ЦБ.
В прошлом году объем наличных денег в обращении увеличился на 2 трлн рублей, превысив 18 трлн рублей, отмечал регулятор. Однако в последние месяцы 2023 года, что следовало из статистики, рост наличных в обращении впервые с весны 2022 перешел к продолжительному сокращению — то есть притоку в банки.
«Краткосрочные ставки денежного рынка в условиях дефицита ликвидности обычно формируются выше ключевой ставки Банка России, — отмечает регулятор. — При сохранении спроса на кредиты Банка России эффективная стоимость коротких денег для банков может достигать 20−40 б.п. к ключевой ставке (или 16,2−16,4% — прим. “РГ”). Это при прочих равных будет вносить небольшой вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий».
При этом в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. «На конец 2024 года прогноз структурного баланса ликвидности снижен на 0,7 трлн рублей и оценивается в диапазоне от дефицита 0,7 трлн рублей до профицита 0,1 трлн рублей», — комментируют в ЦБ.