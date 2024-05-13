ЦБ: Возврат наличных в банки продолжится

В прошлом году объем наличных денег в обращении увеличился на 2 трлн рублей, превысив 18 трлн рублей, отмечал регулятор. Однако в последние месяцы 2023 года, что следовало из статистики, рост наличных в обращении впервые с весны 2022 перешел к продолжительному сокращению — то есть притоку в банки.