ЦБ решил спор банков и приставов в вопросе нарушений антиотмывочного закона

ЦБ получал жалобы от банков о неправомерных, по их мнению, штрафах судебных приставов за отказ списывать деньги со счетов клиентов-должников из «красной зоны» платформы «Знай своего клиента». На что зампред ЦБ Ольга Полякова в информационном письме рекомендовала банкам направлять приставам уведомления о том, что, согласно закону, списывать средства у таких юрлиц по исполнительным документам можно только после их исключения из единого госреестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). У кредитных организаций есть три дня на отправку таких документов приставам.
Решение было выработано ЦБ совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), сообщил «Ведомостям» ее представитель: приставы не будут привлекать кредитные организации к ответственности за неисполнение постановлений в случае своевременного уведомления. Представитель Росфинмониторинга заявил о готовности обсудить данную ситуацию совместно с ЦБ и ФССП.
По правилам внутренного контроля, банки обязаны самостоятельно оценивать уровень риска совершения юрлицами и ИП подозрительных операций. Однако, с лета 2022 года кредитным организациям доступна платформа ЦБ «Знай своего клиента». Это сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов — юридических лиц и ИП. Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля. На платформе клиенты делятся на три группы риска по принципу светофора, где «зеленые» беспрепятственно проводят операции, «желтые» находится под пристальным вниманием, а «красным» необходимо незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций.
По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, суть спора заключается в противоречии двух федеральных законов — антиотмывочного 115-ФЗ и 229-ФЗ об исполнительном производстве. По 115-ФЗ банкам запрещено списывать средства со счетов юрлиц и ИП высокой степени риска до их ликвидации, по 229-ФЗ они обязаны делать это по исполнительным документам, являющимся судебным актом или выданным на его основании, в том числе постановлениям приставов. По данным Войлукова, на практике приставы руководствуются 229-ФЗ и штрафуют банки, наказание составляет до 1 млн рублей на организацию и до 100 тысяч рублей на должностное лицо. Причем единообразной судебной практики не сформировалось и суды нередко встают на сторону приставов.