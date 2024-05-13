ЦБ решил спор банков и приставов в вопросе нарушений антиотмывочного закона

По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, суть спора заключается в противоречии двух федеральных законов — антиотмывочного 115-ФЗ и 229-ФЗ об исполнительном производстве. По 115-ФЗ банкам запрещено списывать средства со счетов юрлиц и ИП высокой степени риска до их ликвидации, по 229-ФЗ они обязаны делать это по исполнительным документам, являющимся судебным актом или выданным на его основании, в том числе постановлениям приставов. По данным Войлукова, на практике приставы руководствуются 229-ФЗ и штрафуют банки, наказание составляет до 1 млн рублей на организацию и до 100 тысяч рублей на должностное лицо. Причем единообразной судебной практики не сформировалось и суды нередко встают на сторону приставов.