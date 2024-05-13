Bloomberg: норвежская Equinor стала главным поставщиком газа в Европу

До начала специальной военной операции на Украине, российский «Газпром» обеспечивал около 35% всего газа в Европе. В 2023 году Норвегия стала лидером по продаже газа. Из более чем 109 млрд куб. м. природного газа, примерно две трети продала норвежская компания Equinor. По данным агентства, норвежское месторождение Troll — крупнейшего шельфового нефтегазового месторождения в Европе — обеспечивает 10% всех поставок в Еврозону.
В конце июня 2023 года правительство Норвегия разрешило разработку 19 нефтегазовых месторождений. Три из них получила Equinor, девять будут разрабатываться под управлением норвежской энергетической компании Ake, а остальные под руководством германской Wintershall Dea и австрийской OMV.
Несмотря на снижение доли «Газпрома», Россия является вторым поставщиком СПГ в Европу после США. По оценке Kpler, поставки на рынки ЕС в 2023 году составили 16,4 млн тонн, крупнейшими потребителями были Испания (5 млн тонн), Бельгия (5 млн тонн) и Франция (3,6 млн тонн). Однако в ЕС обсуждают введение санкций против импорта сжиженного природного газа из России.