Бизнес в России принес Raiffeisen рекордные доходы

Сама группа сообщила 31 января, что чистая прибыль ее российского бизнеса по итогам прошлого года снизилась на 35%, до €1,3 млрд по сравнению с €2,05 млрд в 2022 году. Чистый процентный доход Райффайзенбанка также упал на 8%, до €1,4 млрд. Банк работает в России с 1996 года, уточнило издание.