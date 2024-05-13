Бизнес в России принес Raiffeisen рекордные доходы

По прогнозам газеты, в 2024 году российское и белорусское подразделения RBI суммарно обеспечат группе около €1,2 млрд чистой прибыли, что составит 69% от общего чистого дохода. Для сравнения, совокупный чистый доход других филиалов Raiffeisen оценивается аналитиками Citigroup лишь в €500 млн.
Сама группа сообщила 31 января, что чистая прибыль ее российского бизнеса по итогам прошлого года снизилась на 35%, до €1,3 млрд по сравнению с €2,05 млрд в 2022 году. Чистый процентный доход Райффайзенбанка также упал на 8%, до €1,4 млрд. Банк работает в России с 1996 года, уточнило издание.
В марте 2022 года RBI начала оценивать варианты будущего российского бизнеса, включая потенциальный выход из Райффайзенбанка. Позже поступили предложения о покупке «дочки», однако сам банк выражал намерение продолжить работу в РФ вне зависимости от решения австрийской группы.
До этого стало известно, что российские активы принесли UniCredit рекордную прибыль.