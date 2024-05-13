Бенефициар дефицита микрочипов. Что важно знать о ГК «Элемент» перед IPO

22 апреля ГК «Элемент» впервые с момента образования холдинга опубликовала консолидированную отчетность по МСФО по итогам 2023 года. Выручка выросла на 46% год к году, до ₽35,8 млрд. Как отметила компания, драйвером роста стало увеличение спроса на российскую электронную компонентную базу. Чистая прибыль выросла на 93% год к году, до ₽5,3 млрд, за счет оптимизации расходов при росте объемов производства. EBITDA выросла на 68% год к году, до ₽8,7 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 года. Капитальные затраты составили ₽11,8 млрд против ₽3,1 млрд годом ранее.