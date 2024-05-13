Банки в РФ, принадлежащие иностранцам, разошлись в решении о выплате дивидендов

Венгерский ОТП-банк направил на дивиденды 13,5 млрд рублей. На выплаты в 2024 году ОТП-банк утвердил сумму в 9,45 млрд рублей, следует из отчетности OTP Group. К началу апреля 2024 года ОТП-банк держал остатки на счете «дивиденды» 7,5 млрд рублей. Ненулевой остаток сохраняется шестой месяц подряд, что, по оценке экспертов, нетипично для этого номера счета. Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов, считает, что наличие остатков на счету говорит о том, что банк принял решение об их распределении, но не утвердил выплату.