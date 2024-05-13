АСВ подало апелляцию на отказ суда признать сделку по продаже АО «Киви» недействительной

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству апелляцию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в лице временной администрации Киви-банка на отказ суда признать недействительными договоры купли-продажи и залога акций АО «Киви», говорится в картотеке Арбитражных дел.
Согласно материалам, следующее заседание по делу суд назначил на 29 мая.
Ранее стало известно, что АСВ просит суд принять ряд обеспечительных мер в отношении банка. В частности, арестовать все акции компании АО «Киви», принадлежащие Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, запретить органам управления АО «Киви» принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения, а также предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества из АО «Киви». Суд требования АСВ не удовлетворил.
Купля-продажа акций АО «Киви»
19 января 2024 года Qiwi завершила реструктуризацию бизнеса. Группа продала российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limite, принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В российском контуре остались Киви-банк, Киви-кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей.
Отзыв лицензии
21 февраля Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. По информации ЦБ, банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.