Юрист Хаминский предупредил о риске получить штраф при распитии алкоголя в кафе

«Приходя в ресторан и заказывая спиртные напитки, большинство из нас не задумывается о том, на какие помещения распространяется лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. Нам кажется, что если нарушение имеет место, то проблемы возникнут исключительно у владельцев заведения, но никак не у посетителей. На самом деле, все не так радужно, как представляется на первый взгляд. Представьте, что вы пришли в обычную столовую, где никакой продажи спиртного не должно быть априори. Достали из портфеля принесенную фляжку коньяка. И начали его пить. За это неминуемо наступит административная ответственность в виде штрафа до полутора тысяч рублей по ст. 20.20 КоАП РФ за распитие спиртных напитков в общественном месте. А если к тому же начнете шуметь, то вдогонку получите штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток за мелкое хулиганство согласно ст. 20.1 того же кодекса», — пояснил юрист.