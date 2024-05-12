Юрист Хаминский предупредил о риске получить штраф при распитии алкоголя в кафе

«Приходя в ресторан и заказывая спиртные напитки, большинство из нас не задумывается о том, на какие помещения распространяется лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. Нам кажется, что если нарушение имеет место, то проблемы возникнут исключительно у владельцев заведения, но никак не у посетителей. На самом деле, все не так радужно, как представляется на первый взгляд. Представьте, что вы пришли в обычную столовую, где никакой продажи спиртного не должно быть априори. Достали из портфеля принесенную фляжку коньяка. И начали его пить. За это неминуемо наступит административная ответственность в виде штрафа до полутора тысяч рублей по ст. 20.20 КоАП РФ за распитие спиртных напитков в общественном месте. А если к тому же начнете шуметь, то вдогонку получите штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток за мелкое хулиганство согласно ст. 20.1 того же кодекса», — пояснил юрист.
Казалось бы, подобная ситуация невозможна в солидных ресторанах. Но зачастую такое утверждение бывает ошибочным. Дело в том, что согласно известному «алкогольному» закону N 171-ФЗ лицензию можно получить только на помещение, отвечающее множеству требований, от санитарных до противопожарных, и которое находится либо в собственности лицензиата, либо в долгосрочной аренде.
«Если присмотреться повнимательнее и к тому же порыться в документах, можно выяснить, что в большинстве заведений часть залов обслуживания и барных зон считаются вспомогательными помещениями. Согласно градостроительному законодательству, в них можно размещать склады, санузлы, бойлерные, но никак не места пребывания работников и посетителей. Именно поэтому практически невозможно получить на такие помещения алкогольную лицензию. Известны случаи, когда к стационарному заведению пристраивают легкую постройку, после чего разными, не всегда законными путями, легализуют ее, и в плане БТИ появляется вспомогательное помещение под названием веранда. Согласно строительным нормам, верандой считается остекленное неотапливаемое помещение, не отвечающее гигиеническим требованиям к размещению посетителей. Но рестораторы незаконно оборудуют его отопительными приборами, без каких-либо проектов и испытаний заводят электричество, и расставляют столы для гостей. Никакую алкогольную лицензию на такое помещение нельзя получить в принципе, но алкоголь в нем льется рекой», — отметил Хаминский.
Правда, рестораторов это не смущает. Для них существует правило: чем больше зал обслуживания, тем большее число гостей можно обслужить. И, соответственно, заработать большую прибыль. А то, что посетители при этом становятся нарушителями закона и получают услуги, не отвечающие требованиям безопасности, их волнует меньше всего.
Но выход есть. «В соответствие с законом о защите прав потребителей, исполнитель еще до начала оказания услуги должен предоствить потребителю всю необходимую информацию. Так как лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в предприятиях общепита в первую очередь введено в целях обеспечения безопасности граждан, то исчерпывающая информация, в том числе о конкретных помещениях, на которые распространяется действие лицензии, должна находиться на самом видном месте. Например, около плана эвакуации в случае пожара. Тогда желающих нарушать закон значительно поубавится», — пояснил юрист.