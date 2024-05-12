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Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье превысили 5,5 млрд рублей

ТАСС, 12 мая. Жители Оренбургской области, пострадавшие в результате паводка, получили выплаты на сумму свыше 5,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 млрд 527,73 млн рублей — это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тыс. или 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Всего оренбуржцы подали более 522 тыс. заявлений на выплаты, одобрено 243,9 тыс. Отказано по почти 114 тыс. заявлениям.

По состоянию на 12 мая за сутки от воды освободились 8 жилых домов в Орске и 20 приусадебных участков в одном СНТ Оренбургского района и в Орске. «Всего на 12 мая вода отошла от 28 296 жилых домов и с 46 898 приусадебных участков. Остаются закрытыми для движения транспорта 9 мостов и 18 участков автомобильных дорог в 15 муниципальных образованиях», — добавили в пресс-службе.