Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье превысили 5,5 млрд рублей

По состоянию на 12 мая за сутки от воды освободились 8 жилых домов в Орске и 20 приусадебных участков в одном СНТ Оренбургского района и в Орске. «Всего на 12 мая вода отошла от 28 296 жилых домов и с 46 898 приусадебных участков. Остаются закрытыми для движения транспорта 9 мостов и 18 участков автомобильных дорог в 15 муниципальных образованиях», — добавили в пресс-службе.