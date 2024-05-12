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Страховку жилья могут включить в платежки ЖКХ

Средняя стоимость страхования жилого помещения размером около 55 квадратных метров по программе страхования жилья составит около 50 рублей в месяц. Такие расчеты представил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Снижению стоимости страхования жилья и его большей доступности для граждан, как полагают в союзе, будет способствовать включение строки о добровольном страховании жилья по региональным программам в платежки ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

Человек сможет выбрать, ставить или нет галочку напротив этой строки. Это позволит убрать из процесса посредников и сделает страховой продукт дешевле. «Конструкция действующего сейчас закона позволяет создать механизм распределения ответственности по договору страхования между страховой компанией, Российской национальной перестраховочной компанией и региональными властями, что направлено на получение услуги по стоимости, доступной всем гражданам страны и в отношении любого зарегистрированного жилого строения», — отметил президент ВСС Евгений Уфимцев.

Средняя стоимость полиса страхования жилья может составить около 50 рублей в месяц.

В апреле депутаты Анатолий Аксаков, Ярослав Нилов и Николай Цед внесли в Госдуму законопроект, обязывающий регионы разрабатывать программы добровольного страхования жилья. Сейчас это делается в добровольном порядке. Как отмечается в пояснительной записке к документу, у региональных властей отсутствуют стимулы по разработке и утверждению программ страхования. «Предложенный внесенным законопроектом подход, делающий разработку программ страхования жилья обязательной для регионов, является важнейшим стимулом, который позволит существенно повысить проникновение страхования», — полагает Евгений Уфимцев.