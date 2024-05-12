10 самых продаваемых товаров на маркетплейсах в 2024 году

Продавать на маркетплейсах сегодня выгодно либо тот товар, который вы сумеете продавать по цене ниже, чем у конкурентов (к примеру, у вас товар с низкой себестоимостью или есть особые договоренности с поставщиками), либо товар, у которого есть конкурентное преимущество, которое вы сможете выделить и подчеркнуть. Об этом рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Твердохлебова.
По ее словам, основной особенностью торговли на маркетплейсах является большая внутренняя конкуренция.
Несомненный плюс выхода на данные площадки — это их раскрученность и наличие клиентской базы.
Продавая через маркетплейс, продавец освобождается от необходимости продвигать собственный магазин в интернет-пространстве.
Однако обычно он сталкивается с наличием большого количества конкурентов на самом маркетплейсе.
«А это обуславливает две успешные стратегии: конкурирование по цене (предложение наиболее доступных цен в выбранной товарной категории) и дифференциацию (предложение товара, отличающегося определенными характеристиками)», — отмечает маркетолог.
Выбирая категорию товаров высокого спроса, специалист предлагает обратиться к статистике.
По данным системы аналитики MarketGuru, самыми продаваемыми на маркетплейсах стали товары из категории:
- Одежда и обувь
- Продукты питания
- Товары для детей
- Канцтовары и товары для хобби
- Электроника и бытовая техника
- Автомобильные товары
- Товары для дома и дачи
- Косметика и парфюмерия
- Товары для ремонта и строительства
- Товары для животных.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».