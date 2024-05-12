10 самых продаваемых товаров на маркетплейсах в 2024 году

Продавать на маркетплейсах сегодня выгодно либо тот товар, который вы сумеете продавать по цене ниже, чем у конкурентов (к примеру, у вас товар с низкой себестоимостью или есть особые договоренности с поставщиками), либо товар, у которого есть конкурентное преимущество, которое вы сможете выделить и подчеркнуть. Об этом рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Твердохлебова.