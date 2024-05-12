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10 самых продаваемых товаров на маркетплейсах в 2024 году

Список популярных категорий товаров для продажи на онлайн-платформах. Рассказываем, какие товары пользуются наибольшим спросом на маркетплейсах в 2024 году.

Источник: Freepik

Продавать на маркетплейсах сегодня выгодно либо тот товар, который вы сумеете продавать по цене ниже, чем у конкурентов (к примеру, у вас товар с низкой себестоимостью или есть особые договоренности с поставщиками), либо товар, у которого есть конкурентное преимущество, которое вы сможете выделить и подчеркнуть. Об этом рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Твердохлебова.

По ее словам, основной особенностью торговли на маркетплейсах является большая внутренняя конкуренция.

Несомненный плюс выхода на данные площадки — это их раскрученность и наличие клиентской базы.

Продавая через маркетплейс, продавец освобождается от необходимости продвигать собственный магазин в интернет-пространстве.

Однако обычно он сталкивается с наличием большого количества конкурентов на самом маркетплейсе.

«А это обуславливает две успешные стратегии: конкурирование по цене (предложение наиболее доступных цен в выбранной товарной категории) и дифференциацию (предложение товара, отличающегося определенными характеристиками)», — отмечает маркетолог.

Выбирая категорию товаров высокого спроса, специалист предлагает обратиться к статистике.

По данным системы аналитики MarketGuru, самыми продаваемыми на маркетплейсах стали товары из категории:

  • Одежда и обувь
  • Продукты питания
  • Товары для детей
  • Канцтовары и товары для хобби
  • Электроника и бытовая техника
  • Автомобильные товары
  • Товары для дома и дачи
  • Косметика и парфюмерия
  • Товары для ремонта и строительства
  • Товары для животных.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».