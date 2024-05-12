Россиянам с 1 июля упростили порядок получения пенсий

Внесенные в закон «О накопительной пенсии» (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 632-ФЗ) изменения предусматривают упрощение порядка определения способа выплаты накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Соответствующие изменения были внесены и в «Правила единовременной выплаты Фондом пенсионного и социального страхования РФ средств пенсионных накоплений застрахованных лицам» постановлением Правительства РФ от 27.03.2024 № 383.
Назначение накопительных пенсий возможно одним из трех способов: единовременной выплатой, срочной ежемесячной выплатой (как правило, сроком на десять лет) и пожизненной ежемесячной выплатой.
С 1 июля тип выплаты будут определяться в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) на федеральном уровне. Если размер ежемесячной выплаты составляет десять процентов и менее от величины ПМП, то застрахованному лицу назначается единовременная выплата.
Право на выплату накопительной пенсии возникает у женщин с 55 лет, а у мужчин — с 60 лет, если они были официально трудоустроены до 2014 года и работодатели делали за них отчисления в Социальный фонд, называемый ранее Пенсионным фондом России.
Рассмотрим на примере:
В 2024 году человеку исполнилось 55 лет. Пока в стране действовала обязательная система накопительных пенсий у него на счете образовалась сумма в 310 000 рублей. Установленный правительством РФ период дожития (продолжительности выплаты пенсии) в 2024 году составляет 264 месяца (22 года). ПМП в 2024 году — 12 390 рублей.
Размер ежемесячной выплаты: 310 000 ₽ / 264 мес = 1174,24 ₽/мес.
Предельный размер ежемесячной выплаты для единовременного платежа по новым правилам: 12 390 ₽ х 0,1 (10%) = 1239 ₽
Сумма накоплений, при которой, согласно новым правилам, полагается единовременная выплата
1239 ₽ х 264 мес. = 327 096 ₽
Сумма пенсионных накоплений у человека не превышает 327 096 рублей, поэтому он вправе рассчитывать на единовременную выплату.
Сейчас накопительную пенсию можно получить единовременно при достижении указанного выше возраста и если размер накопительной пенсии менее пяти процентов от суммы страховой пенсии.
Таким образом, после введения новых правил число назначений единовременной выплаты может увеличиться, так как действующий порядок предусматривает несколько меньший размер накоплений на пенсионном счете при котором назначается данный вид выплаты.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».