Правительство Южной Кореи вложит более $7 млрд в производство чипов

О подготовке программы еще в пятницу, 10 мая, заявил министр финансов Чхве Санг Мок на встрече с представителями отрасли. По его словам, власти готовят пакет мер для поддержки инвестиций в оборудование и НИОКР производителей полупроводников. В качестве вариантов рассматриваются либо финансирование производителей Банком Кореи, либо создание фонда с участием как государства, так и частных финансовых институтов. В течение какого времени будут выделены эти средства и в каком виде, министр не уточнил. Все детали правительство обещает обнародовать в ближайшее время.