Правительство Южной Кореи вложит более $7 млрд в производство чипов

О подготовке программы еще в пятницу, 10 мая, заявил министр финансов Чхве Санг Мок на встрече с представителями отрасли. По его словам, власти готовят пакет мер для поддержки инвестиций в оборудование и НИОКР производителей полупроводников. В качестве вариантов рассматриваются либо финансирование производителей Банком Кореи, либо создание фонда с участием как государства, так и частных финансовых институтов. В течение какого времени будут выделены эти средства и в каком виде, министр не уточнил. Все детали правительство обещает обнародовать в ближайшее время.
В начале текущего года стало известно, что южнокорейские технологические компании во главе с Samsung Electronics и SK Hynix собираются до 2027 года вложить 622 трлн вон ($471 млрд) в строительство «крупнейшего в мире кластера по производству полупроводников».
Инвестиции в производство полупроводников наращивают многие страны. В прошлом году сообщалось, что Япония инвестирует $13 млрд в развитие местного производства и разработки чипов. США ранее представили план инвестирования $52,7 млрд в эту сферу, подобные планы есть и у ЕС — с инвестициями на €43 млрд.