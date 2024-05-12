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Правительство Южной Кореи вложит более $7 млрд в производство чипов

Правительство Южной Кореи готовит пакет финансовой поддержки местных производителей полупроводников, сообщило Министерство экономики и финансов страны. Программа подразумевает выделение производителям более 10 трлн вон ($7,3 млрд).

Источник: CDC

О подготовке программы еще в пятницу, 10 мая, заявил министр финансов Чхве Санг Мок на встрече с представителями отрасли. По его словам, власти готовят пакет мер для поддержки инвестиций в оборудование и НИОКР производителей полупроводников. В качестве вариантов рассматриваются либо финансирование производителей Банком Кореи, либо создание фонда с участием как государства, так и частных финансовых институтов. В течение какого времени будут выделены эти средства и в каком виде, министр не уточнил. Все детали правительство обещает обнародовать в ближайшее время.

В начале текущего года стало известно, что южнокорейские технологические компании во главе с Samsung Electronics и SK Hynix собираются до 2027 года вложить 622 трлн вон ($471 млрд) в строительство «крупнейшего в мире кластера по производству полупроводников».

Инвестиции в производство полупроводников наращивают многие страны. В прошлом году сообщалось, что Япония инвестирует $13 млрд в развитие местного производства и разработки чипов. США ранее представили план инвестирования $52,7 млрд в эту сферу, подобные планы есть и у ЕС — с инвестициями на €43 млрд.