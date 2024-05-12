Посол России заявил о работе Маврикия над внедрением платежной системы «Мир»

Карту «Мир» принимают в девяти странах, однако в шести из них ее работа ограничена. Так, «Мир» свободно принимают в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии, еще в шести странах — на Кубе, в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане и Таджикистане — карты платежной системы действуют с ограничениями.