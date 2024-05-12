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Посол России заявил о работе Маврикия над внедрением платежной системы «Мир»

По словам Константина Климовского, сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по таким картам можно будет уже в 2024 году, пока сложно.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Маврикий ведет работу над внедрением карт российской платежной системы «Мир» в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в стране Константин Климовский.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам “Мир” можно будет уже в 2024 году, пока сложно», — сказал дипломат.

Карту «Мир» принимают в девяти странах, однако в шести из них ее работа ограничена. Так, «Мир» свободно принимают в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии, еще в шести странах — на Кубе, в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане и Таджикистане — карты платежной системы действуют с ограничениями.