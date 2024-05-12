Pfizer и AstraZeneca инвестируют около $1 млрд во Францию

О новых инвестициях компании сообщили в преддверии ежегодного бизнес-саммита «Выбери Францию», который состоится в понедельник. Сегодня же стало известно об инвестициях и других крупных компаний во французскую экономику. Так, банк Morgan Stanley сообщил о намерении открыть свой новый европейский офис в Париже, что позволит создать около 100 рабочих мест. Германский стартап Lilium, разрабатывающий воздушное такси, инвестирует €400 млн в строительство завода во Франции, что создаст до 850 новых рабочих мест. А швейцарская компания по переработке никеля KL1 построит завод неподалеку от Бордо. На это компания потратит €300 млн. На заводе будут трудиться около 200 человек.