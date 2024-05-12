Новак в Госдуме рассказал о новом нацпроекте по развитию экономики

Александр Новак работает в правительстве России с 2008 года. Четыре года он занимал пост замминистра финансов, еще восемь лет был министром энергетики. Должность вице-премьера Новак занимает с ноября 2020 года. Вчера, 11 мая, премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Александра Новака на должность вице-премьера. Он будет, как и прежде курировать энергетику, а также экономический блок, вопросами которого занимался уходящий из правительства и.о. первого вице-премьера Андрей Белоусов.