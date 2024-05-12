Новак в Госдуме рассказал о новом нацпроекте по развитию экономики

«Ключевая задача — это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это по сути дела вопрос безопасности страны. Мы должны обеспечивать такое производство и качество продукции, которое развивало бы, поддерживало и обеспечивало не только наши предприятия внутренней экономики, промышленности, но и население», — сказал Новак на заседании комитета Госдумы по энергетике (цитата по «РИА Новости»).
Еще одним ключевым направлением кандидат в вице-премьеры назвал реализацию экспортного потенциала. Он пояснил, что за счет этого формируются доходы бюджета страны. Александр Новак добавил, что в дальнейшем Россия сможет нарастить производство топлива, в том числе бензина.
По словам Новака, на должности вице-премьера он намерен уделить особое внимание развитию и модернизации теплоэлектростанций. Также он сообщил о планах строительства восьми новых ГЭС, для чего «сейчас необходимо проработать дешевые точки финансирования». Задача президента России войти в четверку экономик мира, как уточнил Александр Новак, должна сопровождаться не только ростом ВВП, но и увеличением доходов населения и предприятий.
Александр Новак работает в правительстве России с 2008 года. Четыре года он занимал пост замминистра финансов, еще восемь лет был министром энергетики. Должность вице-премьера Новак занимает с ноября 2020 года. Вчера, 11 мая, премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Александра Новака на должность вице-премьера. Он будет, как и прежде курировать энергетику, а также экономический блок, вопросами которого занимался уходящий из правительства и.о. первого вице-премьера Андрей Белоусов.