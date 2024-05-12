На Кубе за время действия карты «Мир» ее использовали 67 тыс. раз в платежных терминалах

«По данным на конец первой недели мая, было реализовано 67 тыс. транзакций с помощью карты “Мир” в POS-терминалах (платежных терминалах — прим. ТАСС), главным образом в туристическом и отельном секторах Больших Антильских островов», — сказал один из управляющих Fincimex Альфредо Мартинес Гонсалес. По его словам, внедрение карты на острове в начале декабря 2023 года «представляло собой технологический вызов, потребовалась работа различных учреждений на национальном и международном уровнях».