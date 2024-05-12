На Кубе за время действия карты «Мир» ее использовали 67 тыс. раз в платежных терминалах

ГАВАНА, 12 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 67 тыс. транзакций было проведено с помощью карты «Мир» в платежных терминалах на Кубе с начала действия этой системы на острове в декабре 2023 года. Такие данные приводит газета Granma со ссылкой на кубинскую государственную финансовую компанию Fincimex.
«По данным на конец первой недели мая, было реализовано 67 тыс. транзакций с помощью карты “Мир” в POS-терминалах (платежных терминалах — прим. ТАСС), главным образом в туристическом и отельном секторах Больших Антильских островов», — сказал один из управляющих Fincimex Альфредо Мартинес Гонсалес. По его словам, внедрение карты на острове в начале декабря 2023 года «представляло собой технологический вызов, потребовалась работа различных учреждений на национальном и международном уровнях».
«На данный момент карта распространена в 100% POS-терминалов по всей стране», — уточнил Мартинес Гонсалес. «Сначала оплата картой “Мир” была распространена в приоритетных местах, где Министерство туризма Кубы прогнозировало прибытие туристов из России, — в различных учреждениях на [кубинском курорте] Варадеро, в провинции Камагуэй и в Гаване, — отметил он. — Потом процесс начался по всей стране».
Granma продолжает, что использование на Кубе карт платежной системы «Мир» является стимулом для увеличения числа туристов из России, прибывающих на отдых. Как ранее заявлял в интервью корреспонденту ТАСС министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, Россия занимает третье место в туристическом потоке на остров, в этом году власти ожидают привлечь более 200 тыс. туристов из РФ.
5 декабря 2023 года стало известно, что платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе. С марта 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт «Мир».