Кто должен искать размен по закону, если в магазине нет сдачи

Вопрос о том, кто должен искать размен в магазине, если кассир не может предоставить сдачу, лежит скорее в плоскости клиентского сервиса. Однако закон также регламентирует частично данную ситуацию. Об этом рассказал Финансам Mail.ru директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
По закону обязанность предоставления сдачи лежит на продавце, а не на покупателе. «Согласно статье 497 Гражданского кодекса РФ, кассир обязан предоставить сдачу в полном объеме, если покупатель оплатил товар наличными», — объясняет юрист.
Однако, если кассир не может предоставить необходимый размен, закон не определяет четких положений относительно того, кто должен искать размен.
Тем не менее, с учетом принципов добросовестности и разумности, можно предположить, что в первую очередь обязанность найти размен лежит на продавце. Это обусловлено тем, что продавец является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и обладает большей возможностью обеспечить наличие достаточного количества мелочи для сдачи.
Кроме того, это продиктовано правилами клиентского сервиса, когда «клиент всегда прав». По мнению Яковлевой, это неотъемлемое качество сервисной культуры в современном бизнесе.
Покупатель также может принять участие в поиске размена, если ситуация допускает такую возможность. Но это не означает, что на него ложится исключительная обязанность решить проблему с разменом, говорит эксперт.
В целом, в случае отсутствия сдачи в магазине, правомерно ожидать от продавца активных действий по решению данной ситуации, включая поиск размена или предложение альтернативных вариантов (например, предоставление товара на сумму, равную оплаченной наличными). При этом важно помнить, что обязанность предоставления сдачи лежит на продавце, и от него зависит конечное решение данной проблемы.
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