Кто должен искать размен по закону, если в магазине нет сдачи

Тем не менее, с учетом принципов добросовестности и разумности, можно предположить, что в первую очередь обязанность найти размен лежит на продавце. Это обусловлено тем, что продавец является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и обладает большей возможностью обеспечить наличие достаточного количества мелочи для сдачи.