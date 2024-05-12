Давайте после праздников: каким будет курс рубля с 13 по 19 мая

Относительно высокий объем экспортной выручки и значительные процентные ставки по рублевым инструментам поддерживают курс национальной валюты. Влияние данных факторов преобладало в конце апреля-начале мая в условиях налогового периода и возможного снижения активности импортеров в период праздников.
В результате курс доллара приближался к уровню 91 ₽ и временно оказывался ниже него.
В ближайшее время на курс рубля продолжат оказывать влияние фундаментальные факторы, но более вероятным представляется ослабление национальной валюты.
Несмотря на высокие процентные ставки, импорт снижается медленно из-за бюджетного импульса и роста доходов населения, и после праздничного периода возможен рост спроса на иностранную валюту со стороны компаний.
Население также может увеличить покупки иностранной валюты из-за приближения отпусков. В результате на ближайшей неделе курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 91−93 ₽.
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