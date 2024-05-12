Эксперты: Почему упал экспорт нефтепродуктов из России и когда ждать его роста

Основной объем зарубежных поставок приходился на дизельное топливо (ДТ) и мазут. Раньше крупнейшими покупателями наших нефтепродуктов были страны Европы, но после запрета на их импорт в феврале 2023 года, основные поставки ДТ пошли в Турцию, Бразилию, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) предпочитают покапать наши мазут и нафту для их дальнейшей переработки. Объемы экспорта колебались в 2023 году, но все же росли, в этом же началось снижение.