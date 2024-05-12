Эксперты оценили, насколько могут снизиться цены на новостройки

В апреле, по данным некоторых экспертов, рост цен на новое жилье еще более притормозился, а в некоторых локациях они даже снизились. За месяц «квадрат» новой недвижимости подорожал в среднем на 0,6%, сообщает портал «Мир квартир». При этом если в первом квартале жилье подешевело всего в трех из исследованных 70 крупных городов, то за один только апрель — в 21 городе. Наибольшее падение отмечалось в Туле (-4,2%), Астрахани (-3,6%), Рязани (-2,8%), Ставрополе (-2,1%) и Симферополе (-2,1%). Наибольший рост в апреле произошел в Липецке (+5,8%), в Севастополе, Владикавказе, Грозном он составил около 4%. В Москве прирост составил +2,2%, в Подмосковье +0,6%, в Санкт-Петербурге метр подешевел на 1,1%.