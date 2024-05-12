Эксперты назвали главные качества успешного инвестора

Аналогичного мнения придерживается и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, которая напомнила, что с 2020 года в законе «О рынке ценных бумаг» появилось понятие «квалифицированный инвестор», то есть физическое лицо, которому доступны сложные финансовые инструменты. «Статус квалифицированного инвестора можно получить по нескольким основаниям, в том числе если имеется профильное экономическое образование. Если базовое образование получено в другой сфере, существует множество возможностей получить знания в финансовой сфере. В любом случае, инвестору необходимо всегда быть в курсе последних тенденций и развиваться», — пояснила Валишвили.