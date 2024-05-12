Эксперты назвали главные качества успешного инвестора

Профессионализм и готовность обучаться
По мнению президента инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, одно из главных качеств успешного инвестора — это готовность обучаться. «Мир инвестиций постоянно меняется, поэтому важно быть в курсе последних новостей, тенденций и инноваций», — отметил он.
Аналогичного мнения придерживается и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, которая напомнила, что с 2020 года в законе «О рынке ценных бумаг» появилось понятие «квалифицированный инвестор», то есть физическое лицо, которому доступны сложные финансовые инструменты. «Статус квалифицированного инвестора можно получить по нескольким основаниям, в том числе если имеется профильное экономическое образование. Если базовое образование получено в другой сфере, существует множество возможностей получить знания в финансовой сфере. В любом случае, инвестору необходимо всегда быть в курсе последних тенденций и развиваться», — пояснила Валишвили.
Дисциплина, терпение и ориентация на долгосрочную перспективу
Инвестирование — это марафон, а не спринт, напомнил Фофанов. Он подчеркнул, что не стоит ждать быстрой прибыли, важно упорно следовать плану, не поддаваясь эмоциям при краткосрочных просадках рынка.
Валишвили, в свою очередь, констатировала, что успешные инвесторы не ищут сиюминутных выгод, а разрабатывают долгосрочные стратегии. «Краткосрочные колебания рынка, безусловно, могут принести прибыль, но в такие игры лучше вступать только опытным инвесторам, здраво оценивающим возможные риски. При этом вложения в долгосрочные инструменты могут быть убыточными в краткосрочный период, и тут важно соблюдать свою стратегию и не поддаваться эмоциям», — отметила эксперт.
Способность анализировать большие объемы информации
Инвестиции всегда связаны с большим потоком информации, в том числе ложной. Эксперты отмечают, что важно уметь «фильтровать» новостную ленту и принимать решения только после изучения полученных фактов в совокупности.
Важно также уметь здраво оценивать свои риски. «Одно из самых важных качеств успешного инвестора — оценить соотношение “риск — доходность”. Сверхдоход не всегда оправдывает высокий риск. Кроме того, вкладывать все свои сбережения в высокорисковые активы неправильно», — отметила Валишвили.
Умение диверсифицировать
Хороший инвестор должен уметь диверсифицировать. «Не стоит вкладывать все средства в один актив. Распределение инвестиций по разным инструментам и секторам рынка снижает риски и повышает стабильность. Грамотно сформированный портфель поможет снизить риски и увеличить прибыль», — сказал Фофанов.
К тому же следует четко определить цель инвестирования. «Исходя из стратегической цели (например, финансовая независимость или стабильный пассивный доход — прим. ред.), можно сформировать правильный портфель», — добавила Валишвили.
Эмоциональная устойчивость
Эксперты напомнили, что инвестиции всегда связаны с разного рода поведенческими ловушками. Важно оставаться с «холодной головой» и не поддаваться влиянию толпы.
«Инвестор также должен отвечать за свои решения и нести ответственность за возможные потери», — подчеркнул Фофанов.
Валишвили также отметила, что хороший инвестор — не тот, кто сорвал куш на мимолетном скачке акций, а тот, кто умеет сохранять и приумножать свой капитал в долгосрочной перспективе, используя для этого продуманные стратегии и устойчивые к рыночным колебаниям принципы.
Помимо вышеперечисленных качеств, успешным инвесторам помогают следующие принципы:
— Инвестируйте только те деньги, которые вам не понадобятся в ближайшее время;
— Не ставьте перед собой нереальные цели;
— Не бойтесь ошибок, а учитесь на них;
— Не инвестируйте под влиянием эмоций.
Подводя итог, Фофанов добавил, что инвестирование — это долгосрочная игра. «Помните, что гарантированной прибыли не бывает, а риск — это неотъемлемая часть инвестирования», — резюмировал он.
Ранее инвестиционный консультант «ВТБ Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин рассказал, как можно легко накопить со «сложным процентом». Он пояснил, что такого рода инвестирование представляет собой стратегию, при которой проценты, полученные от вложений прошлых периодов, добавляются к основной сумме. «Благодаря этому в дальнейшем проценты начисляются уже на увеличенную сумму, что позволяет увеличить доходность инвестиций со временем» — отметил эксперт.