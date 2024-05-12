Cтала известна единственная компания в G20 c капитализацией выше национального ВВП

Как подсчитало РИА Новости на основе открытых статданных, на начало текущей недели рыночная стоимость Saudi Aramco составила $1,933 трлн, что в 1,7 раза больше ВВП Саудовской Аравии.
Ближайшие «преследователи» Saudi Aramco — южнокорейский гигант Samsung ($379,9 млрд) и аргентинская компания электронной коммерции MercadoLibre ($82,7 млрд) — существенно отстают. Их капитализация составляет лишь 22% и 14% от ВВП Южной Кореи и Аргентины соответственно.
В пятерку лидеров по соотношению капитализации и национального ВВП также вошли французский люксовый конгломерат Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) с 13% от ВВП Франции или $419,4 млрд, американская Microsoft ($3,022 трлн или 11% ВВП США) и южноафриканский технологический гигант Naspers ($36,2 млрд или 10% ВВП ЮАР).
Показатели остальных крупнейших компаний «двадцатки» не превышают 8% от ВВП страны базирования. Так, капитализация австралийской BHP Group составляет $142,4 млрд или 8% ВВП Австралии, такой же процент у японской Toyota ($315,2 млрд). У британской AstraZeneca этот показатель равен 7% ($236,8 млрд).
Из российских компаний наибольшую долю в национальном ВВП имеет Сбербанк — 4% или $72,3 млрд капитализации. Максимальная доля в «двадцатке» у китайской Tencent — 2% или $444 млрд рыночной стоимости.
При этом за пределами G20 ВВП превзошла капитализацию национального лидера — датской фармацевтической компании Novo Nordisk ($567,56 млрд), которая «стоит» в 1,4 раза больше датской экономики.