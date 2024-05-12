Cтала известна единственная компания в G20 c капитализацией выше национального ВВП

В пятерку лидеров по соотношению капитализации и национального ВВП также вошли французский люксовый конгломерат Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) с 13% от ВВП Франции или $419,4 млрд, американская Microsoft ($3,022 трлн или 11% ВВП США) и южноафриканский технологический гигант Naspers ($36,2 млрд или 10% ВВП ЮАР).