Будет сладкая цена: как запрет на экспорт сахара повлияет на его стоимость

Запрет будет действовать до 31 августа этого года. По мнению экспертов, подобное действие правительства напрямую касается ситуации на внутреннем рынке страны. Сахар считается одним из самых востребованных продуктов, поэтому для избежания его дефицита необходимо оставить больше этого товара внутри страны.
— Летом на сахар всегда повышенный спрос, а цены на него за год уже значительно выросли — аж на 13 процентов. Поэтому, чтобы избежать дефицита и, как следствие, подорожания, было принято такое решение, — рассказал аналитик Даниил Кашин.
— На цену продуктов с содержанием сахара на данный момент это особо не повлияет. Скорее в обозримом будущем это поможет производителям незначительно сократить расходы на производство, — добавил эксперт.
— Сахар должен быть по консистенции сыпучим. А вот если упаковка слишком твердая на ощупь, значит, сахар неправильно хранился: в помещении была высокая влажность, — добавил аналитик Даниил Кашин.
Цена качественного сахара — около 70 рублей за килограмм. Лучше всего покупать продукт в прозрачной упаковке, чтобы иметь возможность оценить содержимое, однако это не так принципиально, — рассказал Кашин.
Приобретайте сахар в крупных торговых сетях, куда свою продукцию поставляют проверенные производители, которые соблюдают технологии производства.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Цапликов, экономист:
— Вопрос с сахаром стоял в последние годы порой достаточно остро. Однако хочу отметить, что сейчас ситуация стабилизируется. Во-первых, компании нарастили производство продукта, во-вторых, ажиотажа сейчас не наблюдается. Да и качество сахара выросло. Поэтому постановление направлено на то, чтобы сделать продукт доступнее.
КСТАТИ
Несмотря на введенные правительством ограничения, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах: в Армению — 28 тыс. тонн, в Белоруссию — 5 тыс. тонн, в Казахстан 120 тыс. тонн, в Киргизию — 28,5 тыс. тонн.