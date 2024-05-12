Будет сладкая цена: как запрет на экспорт сахара повлияет на его стоимость

— Летом на сахар всегда повышенный спрос, а цены на него за год уже значительно выросли — аж на 13 процентов. Поэтому, чтобы избежать дефицита и, как следствие, подорожания, было принято такое решение, — рассказал аналитик Даниил Кашин.