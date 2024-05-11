Western Union возобновила денежные переводы из США на Кубу

«Мы понимаем, что наша система является важной связующим звеном между теми, кто живет в США, и их семьями, проживающими на Кубе», — отметил представитель Western Union в Северной и Латинской Америке Родриго Гарсия Эстебарена, не объясняя, почему эти переводы были прерваны в конце января. «Мы рады возобновить наши услуги в этом жизненно важном коридоре и обеспечить поступление необходимых денежных переводов тем, кто живет на острове», — сказал он в интервью изданию.