В угольную отрасль Кузбасса в 2024 году планируют вложить более 135 млрд рублей

«По итогам 2023 года объем инвестиций увеличился на 9,1 млрд рублей (рост на 7% к 2022 году) и составил 135,3 млрд рублей. Предполагается, что в текущем году объем инвестиций сохранится на уровне 2023 года», — сказали в министерстве.
В частности, на шахте «Распадская» стартовало строительство блока «Распадский-4», запасы которого оцениваются более чем в 60 млн тонн. В 2024 году намечено ввести в эксплуатацию второй блок, к 2027 году компания планирует построить угледобывающий комплекс, включающий в себя очистной забой с безлюдной технологией добычи угля. Инвестиции компании в проект превышают 13 млрд рублей.
Кроме этого, в 2024—2025 годах планируется построить пять новых объектов общей проектной мощностью по переработке 14,5 млн тонн угля в год. Это позволит создать более 1 000 новых профильных рабочих мест, уточнили в министерстве.
В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. По итогам 2023 года добыча угля в Кузбассе снизилась примерно на 5% до 214,2 млн тонн.