В угольную отрасль Кузбасса в 2024 году планируют вложить более 135 млрд рублей

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. По итогам 2023 года добыча угля в Кузбассе снизилась примерно на 5% до 214,2 млн тонн.