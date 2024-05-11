Темп инфляции в Китае за январь — апрель составил 0,1%

Как уточняется в распространенном докладе ведомства, соответствующий показатель в китайских городах за четыре месяца достиг 0,1%, а в сельской местности был на уровне 0%. Только за апрель инфляция в Китае составила 0,3% (0,3% в урбанизированной местности и 0,4% в аграрных районах).