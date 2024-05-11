Топ-5 самых доходных профессий в 2024 году

В каких профессиях — самые высокие зарплаты? Если количество специалистов в отрасли является недостаточным для закрытия спроса работодателей, то профессия может называться востребованной и высокооплачиваемой.
Так же высокие зарплаты — в сферах труда, продукты которых являются жизненно необходимыми. Об этом рассказала партнер рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Ворошилова.
Недвижимость: девелопмент и строительство
Спрос на объекты жилой и коммерческой недвижимости всегда находится на высоком уровне, поэтому зарплаты специалистов этой сферы — одни из самых высоких. По словам эксперта, особенно востребованы специалисты на стыке проектирования и IT — так называемые BIM менеджеры.
BIM-менеджер — это специалист, который управляет информационным моделированием зданий, руководит командой профессионалов, которые разрабатывают интеллектуальные 3D-модели домов. «Таких специалистов на рынке пока очень мало, а спрос большой — отсюда высокий уровень зарплаты», — объясняет специалист.
Корпоративные юристы и адвокаты
Спрос на услуги высококвалифицированных юристов и адвокатов год от года растет. Высокие зарплаты у топ-менеджеров, руководителей юридических служб крупных корпораций, у адвокатов по крупным корпоративным делам. От квалификации таких сотрудников зависят многомилионные контракты.
IT — специалисты
В этой сфере самые высокие зарплаты — у разработчиков и аналитиков. Большие зарплаты в IT — следствие растущего спроса из-за глобальной цифровизации бизнеса, увеличения доли e-com и дефицита персонала. Уход зарубежных IT-компаний с российского рынка часто сопровождался релокацией айти-специалистов из России. Это привело к росту дефицита высококвалифицированных специалистов при росте их зарплат.
Например, в секторе информационной безопасности не хватает опытных DevSecOps-специалистов, Application Security инженеров, антифрод-специалистов. Размеры заработных плат для специалистов senior-уровня могут составлять от 500 000 ₽ net, для специалистов lead- уровня — от 800 000 ₽ net.
Финансисты, особенно уровня топ
Сфера финансовых услуг стабильно славится высокими зарплатами. В первую очередь высокие зарплаты в этой отрасли у топовых сотрудников банков и страховых организаций. Финансисты анализируют показатели организаций и рынка, оценивают финансовые инструменты, прогнозируют доходность и риски. В их обязанности могут входить операции с акциями и облигациями компании. Самые высокие зарплаты в этой сфере — от 1 млн рублей — у финансовых директоров крупных предприятий.
Нефтяники
Работа в нефтяной промышленности считается престижной, достойной и очень трудной. И, тем не менее, профессии нефтегазовой направленности востребованы, привлекательны высокой зарплатой.
Как отмечает Ольга Ворошилова, в нефтегазовой отрасли выгоднее всего трудиться на Сахалине — там специалисты получают в среднем около пятисот тысяч рублей, затем по уровню зарплат нефтяников следуют Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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