Топ-5 самых доходных профессий в 2024 году

Сфера финансовых услуг стабильно славится высокими зарплатами. В первую очередь высокие зарплаты в этой отрасли у топовых сотрудников банков и страховых организаций. Финансисты анализируют показатели организаций и рынка, оценивают финансовые инструменты, прогнозируют доходность и риски. В их обязанности могут входить операции с акциями и облигациями компании. Самые высокие зарплаты в этой сфере — от 1 млн рублей — у финансовых директоров крупных предприятий.