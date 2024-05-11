Продолжит ли ОПЕК+ подогревать нефтяной рынок

То есть участники ОПЕК+ совсем не собираются расходиться и оставлять рынок без присмотра. Добиться повышения цен под 100 долларов за баррель они сейчас едва ли могут, это потребует убрать с рынка дополнительно большие объемы нефти и многие внутри самой сделки будут против такого сценария. А вот подождать пока котировки естественным путем вырастут выше 90 долларов при текущих условиях, альянс вполне может. Единственная угроза для них — рост добычи вне стран ОПЕК+, в первую очередь в США. Но темпы роста производства там пока отстают от рекордных и пока лишь сдерживают котировки от сильного подорожания, а не снижают их. С точки зрения Скрябина, только продление соглашения позволит нефти вернуться к уровням в 85 долларов за баррель.