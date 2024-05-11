Продолжит ли ОПЕК+ подогревать нефтяной рынок

Сейчас страны ОПЕК+ снижают добычу по квотам на приблизительно на 3,66 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2022 года. Еще 2,2 млн б/с приходятся на добровольные обязательства стран снизить производство. То есть суммарный объем удаленного предложения нефти с мирового рынка составляет около 5.86 млн б/с (снижение с 41,9 млн б/с до 36,1 млн б/с), около 6% мирового рынка нефти.
На фоне значительного объема сокращения Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировое потребление нефти в этом году вырастет на 1,2 млн б/с, а в ОПЕК — на 2,25 млн б/с. По этой причине многие информационные агентства делают вывод, что ОПЕК+ решит в июне увеличивать добычу во втором полугодии. Эти сообщения уже опроверг исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак, который заявил, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведётся.
Подобные сообщения о наращивании производства появляются почти перед каждой встречей альянса, и, традиционно, приводят к снижению цен на нефть. С конца апреля котировки упали с уровня около 90 долларов за баррель до 83−84 долларов за баррель.
Увеличение добычи в рамках ОПЕК+ не обсуждается, заявил и.о. вице-премьера Александр Новак.
Ранее российскими экспертами неоднократно высказывалась мысль, что такие информационные вбросы, как и сообщения о разногласиях внутри ОПЕК+, делались западными СМИ не случайно, а с целью повлиять на нефтяной рынок. Для экономик США и ЕС стоимость нефти 80−90 долларов за баррель слишком высока. Кроме того, в США — этот год президентских выборов. В стране, где даже к соседям ездят на автомобиле, а пешком ходят только в Нью-Йорке, настроения электората очень сильно зависят от уровня цен на заправках.
Но, как отметил в беседе с «РГ» эксперт в сфере ТЭК Леонид Хазанов, вряд ли ОПЕК+ пойдет на увеличение добычи нефти, ему все-таки предпочтительнее сохранение текущего уровня для поддержания цен на нее на отметках выше 80 долларов за баррель. Если и будут для кого-то послабления, то не существенные и они будут обусловлены сильным спросом на нефтепродукты во время летнего сезона отпусков.
Повлиять на решения ОПЕК+, кроме как за счет создания определенного новостного фона, США и ЕС не могут. Более того, политические события складываются не в пользу стран Запада. Конфликт на Ближнем Востоке и закрытие прохода через Красное море для танкеров поддерживает цены на нефть на высоком уровне.
По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина решение ОПЕК+ будет зависеть от движения котировок эталонного сорта нефти Brent в оставшиеся недели перед встречей. Если цена будет на уровне около 80 долларов за баррель, а тем более ниже, скорее всего будет принято решение об оставлении без изменений действующих квот и добровольных соглашений еще на квартал или даже до конца года.
Но это еще очень мягкий прогноз. В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что Саудовской Аравии, одному из лидеров сделки ОПЕК+, чтобы сбалансировать бюджет нужна цена нефти 96,2 доллара за баррель. Другой лидер сделки — Россия. Для нас сейчас, чем выше нефтяные котировки, тем лучше. Добыча и экспорт ограничены сделкой, поэтому рост поступлений в бюджет напрямую связан с котировками барреля.
Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, Саудовская Аравия начала снова поднимать цены на свои сорта нефти. Повышение цены, по всей видимости, говорит об опасениях профицита на рынке. Таким образом саудиты пытаются дополнительно воздействовать на рыночные цены.
По его мнению, важно еще то, что страны не выполнившие условия соглашения (Казахстан, Ирак) готовы компенсировать перепроизводство нефти и даже предоставляют план по такой компенсации, о чем сообщается в публичном поле. Это также подтверждает вектор картеля на дальнейшие ограничительные меры.
Альянс может подождать, пока котировки вырастут выше 90 долларов естественным путем.
В своем последнем краткосрочном обзоре энергетических рынков (STEO) американское Управление энергетической информации (EIA) также ожидает, что ОПЕК+ пролонгирует существующие квоты добычи и продлит добровольные сокращения, подчеркивает эксперт.
То есть участники ОПЕК+ совсем не собираются расходиться и оставлять рынок без присмотра. Добиться повышения цен под 100 долларов за баррель они сейчас едва ли могут, это потребует убрать с рынка дополнительно большие объемы нефти и многие внутри самой сделки будут против такого сценария. А вот подождать пока котировки естественным путем вырастут выше 90 долларов при текущих условиях, альянс вполне может. Единственная угроза для них — рост добычи вне стран ОПЕК+, в первую очередь в США. Но темпы роста производства там пока отстают от рекордных и пока лишь сдерживают котировки от сильного подорожания, а не снижают их. С точки зрения Скрябина, только продление соглашения позволит нефти вернуться к уровням в 85 долларов за баррель.