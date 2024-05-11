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Правительство отменило НДС для ряда туристических услуг с 1 сентября 2024 года

Правительство расширило перечень туристических услуг, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Источник: Российская газета

С 1 сентября 2024 года льгота будет распространена на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.

Такое решение, ожидают в правительстве, даст возможность сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов.

Нулевая ставка НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, введена правительством в марте 2022 года. Мера направлена на стимулирование обновления и развития туристической инфраструктуры.