Правительство отменило НДС для ряда туристических услуг с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года льгота будет распространена на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.