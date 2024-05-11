Почему подорожало снятие наличных с кредиток

По данным ЦБ РФ, число заемщиков с тремя кредитами и более за 2023 год выросло сразу на 26% или на 2,7 миллиона человек, до 13 миллионов человек. Доля таких должников увеличилась с 25% до 28%. Из заемщиков с тремя кредитами половина (6,5 миллиона человек) также имеет долг по двум кредитным картам.