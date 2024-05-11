Почему подорожало снятие наличных с кредиток

Банки увеличивают плату за снятие наличных денег с кредитных карт одновременно со всплеском спроса населения на данную услугу. Комиссии за такие операции выросли в два раза, до четырех-шести процентов.
В апреле текущего года наличный денежный оборот в России увеличился на 171,2 миллиарда рублей или на шесть процентов, согласно данным ЦБ РФ. Рекордный всплеск снятия наличных наблюдался в марте 2022 года — до 15,8 триллиона рублей, и в последнее время показатель держится на уровне 17,8 триллиона рублей.
По данным исследования банка «Русский стандарт», средняя сумма одного снятия наличных в банкоматах в настоящее время намного больше: в первом квартале 2024 года рост составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 31,9 тысячи рублей до 40,943 тысячи рублей.
Спрос на снятие наличных по кредиткам повышался и в 2023 году, когда выдача поднялась в 1,5 раза до 1,1 триллиона рублей, подсчитал ЦБ РФ. При этом снятие наличных с банковских счетов физлиц увеличилось на 29% до 11,7 триллиона рублей, а внесено средств было только 9,5 триллиона рублей.
«Кредитная и потребительская активность россиян остается на достаточно высоком уровне», — отметил к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. При этом, по его мнению, многочисленные банковские предложения, обещающие сверхвыгодные условия, стимулируют рост выдачи кредитных карт.
Экономист считает, что обеспокоенность ЦБ РФ вопросом регулирования банковских комиссий за снятие наличных с кредиток, с одной стороны, вполне обоснована, поскольку комиссионные доходы со всех видов операций составляют существенную долю прибыли кредитных организаций. С другой стороны, именно практику введения процентов за снятие наличных денег с кредиток достаточно сложно унифицировать, так как не для всех эта услуга актуальна.
«С точки зрения справедливости столь высоких комиссий отмечу, что банки стремятся сохранить у себя безналичный оборот и увеличить рост транзакций, в связи с чем высокие комиссии представляют собой заградительные меры», — подчеркнул Валишвили. Также он полагает, что в борьбе с выводом денег, полученных преступным путем, комиссии, скорее всего, не сильно помогут, поскольку дропы обналичивают средства через свои дебетовые карты.
Любители наличных чаще влезают в долги
Согласно оценке заместителя директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадима Шамина, комиссии за снятие наличных по кредитным картам уже на протяжении многих лет значительные и превышают комиссии по дебетовым картам в несколько раз.
Причина их высоких размеров кроется не в себестоимости транзакций, а в том, что кредитные риски выше у клиентов, которые снимают наличные, отметил Шамин. По его словам, такие клиенты намного чаще уходят в просрочку и не платят по своей кредитной карте.
«Поэтому банки вводят высокую комиссию на снятие наличных по кредитным картам, чтобы покрыть и окупить более высокие риски», — пояснил эксперт.
Но такое явление наблюдается не в каждой кредитной организации. Например, в «Своем Банке» не видят повышенного спроса у своих клиентов на снятие наличных по кредитным картам. Доля таких операций на протяжении многих месяцев стабильна и составляет порядка 20% от общей суммы расходов клиентов, сообщил Шамин.
По данным ЦБ РФ, число заемщиков с тремя кредитами и более за 2023 год выросло сразу на 26% или на 2,7 миллиона человек, до 13 миллионов человек. Доля таких должников увеличилась с 25% до 28%. Из заемщиков с тремя кредитами половина (6,5 миллиона человек) также имеет долг по двум кредитным картам.
В целом в стране за 2023 год резко выросло долговое бремя населения. Количество должников увеличилось на десять процентов или на 4,7 миллиона человек до 50 миллионов человек. Это примерно 68% из 74,2 миллиона работающих россиян. В денежном выражении их долг вырос сразу на 23% или на 6,4 триллиона рублей до 34,8 триллиона рублей.
Количество кредитов на их руках также стремительно увеличилось — на 22% или на 6,4 триллиона кредитов до 34,8 триллиона кредитов. Основной прирост долга обеспечили заемщики с ипотекой. Они добавили в долговое бремя 4,5 триллиона рублей. Растет количество должников с несколькими кредитами на руках.
Годом ранее таких было 44%, а в 2022 году — менее 40%.
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