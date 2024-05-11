Названы сроки представления вариантов ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

В апреле «Известия» со ссылкой на близкие к Минфину источники сообщали, что ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет после 1 июля 2024 года могут удвоить до 12 процентов годовых. Между тем днем ранее Марат Хуснуллин рассказал агентству РИА Новости, что вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до такого показателя в настоящий момент не обсуждается в правительстве. По его мнению, ставка должна составлять 6 процентов.