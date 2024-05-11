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Названа страна, которая стала лидером по импорту российской водки

По итогам 2023 года Казахстан сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки.

Источник: Reuters

По итогам 2023 года Казахстан сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки. К такому выводу пришло РИА Новости.

По подсчетам агентства, за прошлый год Россия продала водки на $59,7 миллиона, из которых почти половина объема в стоимостном выражении ($27,9 миллиона) пришлась на Казахстан.

Второе место в рейтинге занял Израиль, который годом ранее располагался на третьей строчке. За 2023 год страна увеличила покупку российской водки до $12 миллионов (на 42%).

На третьем месте расположилась Армения с потреблением на $4,5 миллиона, четвертое и пятое места достались Грузии ($3,9 миллиона) и Азербайджану ($3,5 миллиона).

В апреле сообщалось, что с полок российских магазинов практически исчезли алкогольные напитки компании Bacardi Ltd., включая знаменитый ром.

До этого стало известно, что за девять месяцев 2023 года Россия импортировала виски на сумму $262,5 млн, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.