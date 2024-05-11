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Пошаговая инструкция, как вернуть деньги при расчете по QR-коду

Пошаговая инструкция по возврату денежных средств после платежа с помощью QR-кода. Рассказываем, как быстро вернуть деньги, куда обратиться и как избежать подобных ситуаций в будущем.

Источник: Freepik

Вернуть деньги за покупку по QR-коду не составит труда, так же как при оплате картой или наличными. Какие действия необходимо предпринять в этом случае, рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Для того, чтобы совершить возврат денежных средств, необходимо обратиться к продавцу и написать заявление.

В заявлении, по словам эксперта, необходимо указать номер телефона, который использовался для оплаты, реквизиты счета для зачисления денег, а также приложить электронный чек.

Система сама обнаружит платеж — и продавцу останется только подтвердить возврат.

Если же номер телефона был указан ошибочно или система его не обнаружит, то для возврата придется обратиться в банк.

«В каждой финансовой организации могут быть свои правила на этот счет, поэтому их надо уточнять», — предупредила юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».