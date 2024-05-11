История пенсий в России

Все это время выплата пенсий осуществлялась из госказны. Росло число пенсионеров, росли и государственные расходы. Но уже к концу 1860-х годов стало понятно, что государство просто не в состоянии обеспечить всех пенсионеров. Поэтому в 1870 году была проведено то, что сегодня мы бы назвали пенсионной реформой. Государство приняло решение финансировать пенсии только военных и чиновников двух высших рангов, а также тех, кто стал жертвой несчастных случаев или болезней. Для всех остальных были созданы специальные пенсионные кассы (аналоги современных пенсионных фондов), куда люди сами были обязаны платить регулярные взносы в течение всей своей службы, чтобы после выхода в отставку получать пенсию из этой кассы.