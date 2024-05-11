История пенсий в России

Принято считать пенсию чем-то самим собой разумеющимся и абсолютно необходимым. Но так было не всегда. История пенсионного обеспечения в нашей стране шла по длинному пути и претерпела множество изменений, напомнил Николай Кузнецов.
Во все времена правители так или иначе старались отличать людей, усердно служивших им долгие годы. Военачальники и чиновники, которые не могли больше исполнять свою службу из-за ранения, болезни или старости, часто награждались денежными средствами или земельными наделами. Но все это носило несистемный характер, зависело исключительно от доброй воли правителя и благорасположения к конкретному лицу.
По словам экономиста, законодательная основа — прообраз современного пенсионного обеспечения — появился при Петре I. Именно он в 1720 году подписал «Устав Морского Русского Военного Флота», где помимо прочего говорилось, что по старости морякам полагалось получить в виде единоразовой выплаты годовое жалованье, а также предоставлялась возможность бесплатно проживать и питаться в госпиталях. Немного позднее Екатерина II добавила в этот устав положение, по которому для получения выплаты требовалось непрерывно отслужить не менее 20 лет.
Как объяснил Кузнецов, это нововведение Екатерины оказалось весьма знаковым и дожило даже до наших дней. Сегодня мы называем это «минимальный трудовой стаж». И в нашем современном пенсионном законодательстве он тоже присутствует. Там так и сказано «…иметь не менее 15 лет стажа».
«Одно радует — сегодня 15 лет менеджером в офисе это не то же самое, что в те времена 20 лет матросом», — подметил экономист.
Пенсионный устав
В 1827 году был принят первый российский «Пенсионный устав». Распространялся он на военных (всех, а не только моряков) и чиновников. Устав предписывал по выходе в отставку выплачивать пенсионеру регулярное денежное содержание, размер которого определялся в зависимости от последнего полученного человеком ранга. С точки зрения пенсионного обеспечения, генерал — не то же самое, что подпоручик, а статский советник — не то же самое, что коллежский регистратор.
«Финансовая, а точнее сказать, пенсионная пропасть между ними была поистине огромной», — рассказал Кузнецов.
Все это время выплата пенсий осуществлялась из госказны. Росло число пенсионеров, росли и государственные расходы. Но уже к концу 1860-х годов стало понятно, что государство просто не в состоянии обеспечить всех пенсионеров. Поэтому в 1870 году была проведено то, что сегодня мы бы назвали пенсионной реформой. Государство приняло решение финансировать пенсии только военных и чиновников двух высших рангов, а также тех, кто стал жертвой несчастных случаев или болезней. Для всех остальных были созданы специальные пенсионные кассы (аналоги современных пенсионных фондов), куда люди сами были обязаны платить регулярные взносы в течение всей своей службы, чтобы после выхода в отставку получать пенсию из этой кассы.
«Чуть позже такие кассы распространились на абсолютное большинство государственных учреждений, участвовать в них получили возможность уже не только военные и чиновники, но и простые служащие госпредприятий», — добавил эксперт.
В общем, было создано то, что сегодня называется накопительной пенсионной системой. К концу XIX века страна переживала своего рода пенсионный бум.
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Пенсионные кассы открывались уже и на частных предприятиях, и в частных учреждениях. Теперь пенсиями могли пользоваться учителя, врачи, работники железных дорог, рабочие государственных заводов
Однако Россия на тот момент была преимущественно аграрной страной. Претендовать на пенсию (государственную или накопительную), согласно оценкам современных ученых, могли не более 30% населения из числа достигших пенсионного возраста (лишь каждый третий человек). Остальным, по словам Кузнецова, оставалось надеяться лишь на самих себя и своих родственников.
Период СССР
Революция 1917 года полностью разрушила сложившуюся пенсионную систему. Пенсионные кассы были закрыты, их активы реквизированы, большое число пожилых людей фактически осталось без средств к существованию. И хотя советское правительство объявило, что пенсии должны быть обязательными для всех, реальное положение дел в стране не позволяло обеспечивать массовые и регулярные выплаты ни в те годы, ни позднее.
Только в 1930 году в стране было принято «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», согласно которому была введена всеобщая обязательная пенсия по старости. Тогда же был и определен возраст выхода на пенсию «женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет». По словам Кузнецова, данный возраст на тот момент был одним из самых низких в мире.
В 1956 году был принят закон «О государственных пенсиях». Он определял порядок исчисления и уплаты пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. В документе были закреплены возраст выхода на пенсию и минимальный трудовой стаж. Кроме того, в нем устанавливались различные льготы и надбавки, например, за вредные условия труда, за сложные климатические условия, за социально значимую работу
Правда, закон существенно увеличил требование к минимальному трудовому стажу — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Однако медицина и уровень жизни в те годы способствовали увеличению продолжительности жизни.
К концу 1980-х годов пенсионная система страны стала испытывать сложности. Число пенсионеров и средний размер пенсий неуклонно повышался. Денег на их выплату государству требовалось все больше и больше.
В 1990-е годы после перестройки Россия переживала жесточайший финансовый кризис и пенсионная система испытала на себе его последствия. Выплата пенсий — как и зарплат — не поспевала за темпами инфляции.
Первым шагом для решения проблемы стало внедрение так называемой системы персонифицированного учета, когда Пенсионный фонд стал учитывать поступления не общим котловым методом, а в разрезе лицевых счетов граждан. Позднее к ней добавили разделение пенсий на основную и накопительную части, а также негосударственное пенсионное обеспечение.
В итоге современная пенсионная система России стоит на трех китах:
государственное пенсионное обеспечение — это минимальный уровень денежного содержания, выплачиваемый государством тем, кто в силу объективных причин не смог самостоятельно заработать себе на пенсию;
страховое пенсионное обеспечение, представляющее собой денежные выплаты, формируемые за счет обязательных взносов, перечисляемых работодателями за своих работников в течение всего срока их трудовой деятельности;
негосударственное пенсионное обеспечение — это дополнительные к страховой пенсии выплаты, которые человек формирует добровольно путем самостоятельного перечисления взносов в негосударственные пенсионные фонды.
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