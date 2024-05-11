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История пенсий в России

Основные этапы развития, реформы и изменения в истории российской пенсии. Рассказываем, как российская пенсионная система эволюционировала за десятилетия, какие ключевые события повлияли на ее развитие и что можно ожидать в будущем, вместе с доцентом кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николаем Кузнецовым.

Источник: РИА "Новости"

Принято считать пенсию чем-то самим собой разумеющимся и абсолютно необходимым. Но так было не всегда. История пенсионного обеспечения в нашей стране шла по длинному пути и претерпела множество изменений, напомнил Николай Кузнецов.

Во все времена правители так или иначе старались отличать людей, усердно служивших им долгие годы. Военачальники и чиновники, которые не могли больше исполнять свою службу из-за ранения, болезни или старости, часто награждались денежными средствами или земельными наделами. Но все это носило несистемный характер, зависело исключительно от доброй воли правителя и благорасположения к конкретному лицу.

По словам экономиста, законодательная основа — прообраз современного пенсионного обеспечения — появился при Петре I. Именно он в 1720 году подписал «Устав Морского Русского Военного Флота», где помимо прочего говорилось, что по старости морякам полагалось получить в виде единоразовой выплаты годовое жалованье, а также предоставлялась возможность бесплатно проживать и питаться в госпиталях. Немного позднее Екатерина II добавила в этот устав положение, по которому для получения выплаты требовалось непрерывно отслужить не менее 20 лет.

Петр I, увлеченный развитием флота, пытался сделать из моряков привилегированную касту. И пенсионное обеспечение, по его замыслу, было одним из стимулов. Екатерина II же с успехом нивелировала это его начинание — очень мало кто из моряков (особенно рядовых матросов) мог дослужиться до пенсии в те времена.

Как объяснил Кузнецов, это нововведение Екатерины оказалось весьма знаковым и дожило даже до наших дней. Сегодня мы называем это «минимальный трудовой стаж». И в нашем современном пенсионном законодательстве он тоже присутствует. Там так и сказано «…иметь не менее 15 лет стажа».

«Одно радует — сегодня 15 лет менеджером в офисе это не то же самое, что в те времена 20 лет матросом», — подметил экономист.

Пенсионный устав

В 1827 году был принят первый российский «Пенсионный устав». Распространялся он на военных (всех, а не только моряков) и чиновников. Устав предписывал по выходе в отставку выплачивать пенсионеру регулярное денежное содержание, размер которого определялся в зависимости от последнего полученного человеком ранга. С точки зрения пенсионного обеспечения, генерал — не то же самое, что подпоручик, а статский советник — не то же самое, что коллежский регистратор.

«Финансовая, а точнее сказать, пенсионная пропасть между ними была поистине огромной», — рассказал Кузнецов.

Все это время выплата пенсий осуществлялась из госказны. Росло число пенсионеров, росли и государственные расходы. Но уже к концу 1860-х годов стало понятно, что государство просто не в состоянии обеспечить всех пенсионеров. Поэтому в 1870 году была проведено то, что сегодня мы бы назвали пенсионной реформой. Государство приняло решение финансировать пенсии только военных и чиновников двух высших рангов, а также тех, кто стал жертвой несчастных случаев или болезней. Для всех остальных были созданы специальные пенсионные кассы (аналоги современных пенсионных фондов), куда люди сами были обязаны платить регулярные взносы в течение всей своей службы, чтобы после выхода в отставку получать пенсию из этой кассы.

«Чуть позже такие кассы распространились на абсолютное большинство государственных учреждений, участвовать в них получили возможность уже не только военные и чиновники, но и простые служащие госпредприятий», — добавил эксперт.

В общем, было создано то, что сегодня называется накопительной пенсионной системой. К концу XIX века страна переживала своего рода пенсионный бум.

Пройдите в кассу

Пенсионные кассы открывались уже и на частных предприятиях, и в частных учреждениях. Теперь пенсиями могли пользоваться учителя, врачи, работники железных дорог, рабочие государственных заводов и т. д. При этом часто работодатели сами делали вычеты из зарплаты работника, переводя эти деньги в пенсионную кассу. «Точь-в-точь как это делает каждый работодатель сегодня», — отметил Кузнецов.

Однако Россия на тот момент была преимущественно аграрной страной. Претендовать на пенсию (государственную или накопительную), согласно оценкам современных ученых, могли не более 30% населения из числа достигших пенсионного возраста (лишь каждый третий человек). Остальным, по словам Кузнецова, оставалось надеяться лишь на самих себя и своих родственников.

Период СССР

Революция 1917 года полностью разрушила сложившуюся пенсионную систему. Пенсионные кассы были закрыты, их активы реквизированы, большое число пожилых людей фактически осталось без средств к существованию. И хотя советское правительство объявило, что пенсии должны быть обязательными для всех, реальное положение дел в стране не позволяло обеспечивать массовые и регулярные выплаты ни в те годы, ни позднее.

Только в 1930 году в стране было принято «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», согласно которому была введена всеобщая обязательная пенсия по старости. Тогда же был и определен возраст выхода на пенсию «женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет». По словам Кузнецова, данный возраст на тот момент был одним из самых низких в мире.

В 1956 году был принят закон «О государственных пенсиях». Он определял порядок исчисления и уплаты пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. В документе были закреплены возраст выхода на пенсию и минимальный трудовой стаж. Кроме того, в нем устанавливались различные льготы и надбавки, например, за вредные условия труда, за сложные климатические условия, за социально значимую работу и т. д. В общем, он являлся уже вполне законченным и самодостаточным законодательным актом.

Правда, закон существенно увеличил требование к минимальному трудовому стажу — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Однако медицина и уровень жизни в те годы способствовали увеличению продолжительности жизни.

К концу 1980-х годов пенсионная система страны стала испытывать сложности. Число пенсионеров и средний размер пенсий неуклонно повышался. Денег на их выплату государству требовалось все больше и больше.

В 1990-е годы после перестройки Россия переживала жесточайший финансовый кризис и пенсионная система испытала на себе его последствия. Выплата пенсий — как и зарплат — не поспевала за темпами инфляции.

Первым шагом для решения проблемы стало внедрение так называемой системы персонифицированного учета, когда Пенсионный фонд стал учитывать поступления не общим котловым методом, а в разрезе лицевых счетов граждан. Позднее к ней добавили разделение пенсий на основную и накопительную части, а также негосударственное пенсионное обеспечение.

В итоге современная пенсионная система России стоит на трех китах:

  • государственное пенсионное обеспечение — это минимальный уровень денежного содержания, выплачиваемый государством тем, кто в силу объективных причин не смог самостоятельно заработать себе на пенсию;

  • страховое пенсионное обеспечение, представляющее собой денежные выплаты, формируемые за счет обязательных взносов, перечисляемых работодателями за своих работников в течение всего срока их трудовой деятельности;

  • негосударственное пенсионное обеспечение — это дополнительные к страховой пенсии выплаты, которые человек формирует добровольно путем самостоятельного перечисления взносов в негосударственные пенсионные фонды.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».