Эксперт рассказала, почему вам отказывают работодатели

Елена Петрихина, основатель группы компаний Phoenix Career Group и Клуба успешных бизнес-ассистентов, карьерный консультант, рассказала «Газете.Ru», почему может прийти отказ, а также как увеличить шансы на трудоустройство.
«Самое первое знакомство с кандидатом происходит при помощи резюме. И на то, чтобы, заинтересовать рекрутера у вас есть несколько секунд. Есть резюме, которые чаще попадают в папку отказов. В них: отсутствие названия должности, четкой структуры, грамматические и орфографические ошибки; странные и вызывающие фото, нужно выделить время, чтобы сделать снимки в деловом стиле; короткие сроки стажа, частая смена работы, большие перерывы, что может говорить о ненадежности кандидата; многостраничные и неинформативные резюме, информация должна быть структурированной, четкой и краткой», — объяснила эксперт.
Также, в папку отказов попадают резюме с отсутствием достижений и результатов. Необходимо указывать свои заслуги в цифрах: рублях, процентах, разах. Также важно рассказать об улучшении процессов: сокращение времени, оптимизация части задач, уменьшение затрат
«Еще один фактор — неактуальная информация. Важно обновлять данные об образовании, новых местах работы. Также нужно добавлять ключевые слова: навыки, программы, технологии и термины, которые используются в этой сфере. Отсутствие контактной информации — не всегда на специализированных сайтах контакты размещены удобно. Эксперт рекомендует дублировать их в разделе “О себе”.
Резюме в виде ссылки на облачные хранилища или специальные ресурсы. Из-за проблем с доступом, рекрутер может просто не открыть резюме. Лучше направлять его в виде файла", — добавила специалист.
Вторым шагом изучения потенциального сотрудника будет подтверждение его компетенций и сопоставление с культурой компании во время собеседования. Специалист выделила несколько пунктов, которые могут не устроить работодателя.
«Когда кандидат не приходит на собеседование без предупреждения или сильно опаздывает. Неподходящий внешний вид на видео-интервью или оффлайн-собеседовании. Чаще всего отказывают тем, кто не соответствует требованиям вакансии. Даже сильное резюме может не помочь, если человек приукрасил свой опыт или не смог его презентовать. Странное и некорректное поведение. Бывает, что кандидаты озвучивают свои политические или религиозные взгляды, что никак не должно отражаться на рабочих процессах, яростно отстаивая свою позицию. Несоответствие ценностям и миссии компании. Перед собеседованием лучше изучить информацию о компании, понять, насколько вам близки их ценности и впишитесь ли вы в их культуру», — добавила эксперт.
Помимо этого, на отказ могут повлияет негативный опыт и рекомендации. Компании часто проводят проверки, смотрят соцсети и собирают рекомендации с прошлых мест работы, от клиентов.
«Нестандартные причины отказов. Некоторые работодатели не рассматривают соискателей с определенным знаком зодиака, другие — с определенными именами.
Неподходящие личные обстоятельства: возраст, пол, наличие детей. Да, это дискриминация. Но подобного рода отказы обычно аргументируют по-другому и реальной причины не называют», — рассказала она.
Самый простой способ узнать свои слабые стороны — обратиться к карьерному консультанту. Такой специалист поможет сопоставить желаемые вакансии с вашим опытом и оценить, насколько ваши компетенции и знания соответствуют требованиям вакансий. Далее уже можно составить план, как развить слабые стороны и подчеркнуть сильные.
«Такую работу можно провести и самостоятельно. Здесь основная проблема — посмотреть на свой опыт глазами потенциального работодателя. Поможет самоанализ, сравнение с требованиями актуальных вакансий и обратная связь от бывших коллег и руководителей. Не помешает и просто вспомнить, как вы преодолевали трудные ситуации: как личностные качества, знания или опыт помогали достигать хороших результатов. Еще один способ узнать, над чем стоит поработать — уточнить у HR-специалиста в конце собеседования. Можно попробовать узнать: что понравилось в вашем опыте, а что смущает и надо подтянуть. Не стоит сразу отказываться от вакансии, если есть сомнения в собственных силах. Многие работодатели вполне готовы взять человека, который может за определенный срок освоить часть задач или какую-то программу», — заявила консультант.
Во время поиска работы важно не фокусироваться на отказах и не начинать уходить в негатив. Любой опыт важен. Возможно, не получив приглашение от работодателя сразу, вы сможете осознать, что еще нужно изучить или как повысить уровень своих знаний, резюмировала эксперт.