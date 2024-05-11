Эксперт рассказала, почему вам отказывают работодатели

«Когда кандидат не приходит на собеседование без предупреждения или сильно опаздывает. Неподходящий внешний вид на видео-интервью или оффлайн-собеседовании. Чаще всего отказывают тем, кто не соответствует требованиям вакансии. Даже сильное резюме может не помочь, если человек приукрасил свой опыт или не смог его презентовать. Странное и некорректное поведение. Бывает, что кандидаты озвучивают свои политические или религиозные взгляды, что никак не должно отражаться на рабочих процессах, яростно отстаивая свою позицию. Несоответствие ценностям и миссии компании. Перед собеседованием лучше изучить информацию о компании, понять, насколько вам близки их ценности и впишитесь ли вы в их культуру», — добавила эксперт.