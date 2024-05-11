Эксперт: переподчинение ФСВТС нужно для повышения эффективности оружейного экспорта РФ

«Российский оружейный экспорт — это не просто продажа военной техники иностранным партнерам, а обеспечение национальной безопасности стран, которые ее приобретают. После завершения СВО на условиях политической и военной победы России на мировом рынке ожидается взрывной спрос на российские вооружения, доказавшие свои высокие тактико-технические характеристики, прошедшие доработку и модернизацию по результатам реального боевого применения в зоне боевых действий» — отметил собеседник агентства.