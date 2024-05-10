Зерно сомнения: ждать ли резкого взлета цен на кофе

Сорт кофе робуста подорожал до рекордно высокого уровня за последние 45 лет. Проблемы возникли у крупнейшего производителя этих зерен — Вьетнама, там неурожай уже второй сезон и проблемы с поставками. За пандемийные годы кофе уже заметно подорожал, затем цены стабилизировались. Ждать ли нового витка роста цен на кофе, какие виды бодрящего напитка больше всего подорожают в России и на сколько, выясняли «Известия».