Зерно сомнения: ждать ли резкого взлета цен на кофе

Сорт кофе робуста подорожал до рекордно высокого уровня за последние 45 лет. Проблемы возникли у крупнейшего производителя этих зерен — Вьетнама, там неурожай уже второй сезон и проблемы с поставками. За пандемийные годы кофе уже заметно подорожал, затем цены стабилизировались. Ждать ли нового витка роста цен на кофе, какие виды бодрящего напитка больше всего подорожают в России и на сколько, выясняли «Известия».
Рекордно подорожал
Оптовые цены на кофе сорта робуста поднялись до самого высокого уровня за 45 лет из-за дефицита, следует из отчета Международной организации кофе (ICO). Показатель оптовых цен, который рассчитывает ICO из совокупности спотовых цен на ключевых рынках, в апреле вырос на 16,8%, до $1,9365 за фунт ($4,27 за 1 кг), и стал самым высоким с 1979 года.
Согласно отчету ICO, глобальный рынок кофе сталкивается со значительным дефицитом предложения сорта робуста. Мировое производство робусты в 2023/24 году оценивается в 60,9 млн мешков — на 8,1% меньше, чем в предыдущем году.
На долю Вьетнама приходится около трети мировых поставок зерен робусты. Производство в 2023/24 году прогнозируется на уровне всего 16,5 млн мешков из-за неблагоприятных погодных условий и низкой урожайности старых деревьев. В результате ожидается, что мировое предложение робусты будет на 3,8 млн мешков меньше спроса в 2023/24 году, уточняет Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina.
Проблемы логистики
Кофе — биржевой товар, и его стоимость повышается несколько лет подряд. Наибольший скачок цен — практически в два раза произошел в пандемийные года, когда расстроилась вся логистика.
Так, в России уже к осени 2023 года за семь предшествующих лет стоимость чашки кофе объемом 150−200 мл выросла на 118%. Всё началось с 2020-го: здесь и рост мировых цен из-за слабого урожая кофе, и уход ряда FMCG-брендов из страны, и валютные колебания.
С тех пор цены стабилизировались, но отката к допандемийным уровням всё равно не произошло. Сейчас, несмотря на то что последствия пандемии утряслись, опять возникли сложности с перевозкой из-за геополитической обстановки на Ближнем Востоке.
— Логистика стала дороже в два раза из-за того, что кофе из той же Индии едет не напрямую, а огибая целый Африканский континент. Также риски того, что кофе не доедет в указанные сроки, сильно выросли, денег в заморозке больше, а крупные игроки скупают большие партии. Всё это ведет к повышению цен, — указывает Владислав Калистратов, руководитель кофейного направления CafeStore в Модульбанке.
Кофе в России дорожает еще и потому, что логистика поставок тоже растет в цене на фоне геополитического обострения на Ближнем Востоке и ограничения судоходства по Красному морю через Суэцкий канал, ведь транспортным компаниям приходится делать дополнительный крюк через Южную Африку при поставках товаров из Азии в Европу, добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Растворимый или зерновой
Робуста — сорт кофе, который идет на производство растворимого, пакетированного кофе и кофейных смесей. Арабика же используется в кофейнях и для домашнего потребления и приготовления в кофеварках. Арабику производит в основном Бразилия, робусту — Вьетнам, Индия и Индонезия.
Экспорт кофе из Вьетнама на мировые рынки сократился на 20%, это напугало рынок. Впереди — сборы урожаев в других странах, которые могут смягчить фактор возникшего дефицита. Тем не менее, по всем прогнозам, рост цен на все виды кофе — растворимый, зерновой и молотый — неизбежен. Причем более существенное подорожание прочат «дешевому» кофе.
Хотя Вьетнам и занимает 15% глобального предложения кофе и сорт робуста всегда относился к более дешевым сортам, в России более популярна арабика. Это означает, что, скорее всего, могут подорожать более дешевые предложения на рынке, например растворимый кофе, дешевые кофейные бленды, основанные в основном на зернах робусты, считает Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ.
В ближайшие месяцы ожидается плавный рост цен на 15−25% на все виды кофе в России, причем более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей, говорит Александр Стрельников.
Однако резкого скачка цен на кофе аналитики не ждут: поставщики и ритейлеры будут повышать цены постепенно. Оптовые цены отражаются на розничных с временным лагом в несколько месяцев, так как сначала распродают остатки из прежних партий поставок.
Что же касается «кофе с собой», сейчас, когда этот вид потребления уже вошел в привычку, кофейни стоимость повышают несколько лет подряд. Никого давно не удивляет стакан кофе по цене банки растворимого, замечает Данил Сальников, операционный директор логистического оператора GLP.
Меньше робусты?
Аналитики также не исключают, что кофейни, возможно, станут добавлять в свои смеси меньше робусты — более крепкого и горького сорта.
— В текущей ситуации на рынке, когда ожидается, что поставки робусты останутся ограниченными в краткосрочной перспективе, компании-обжарщики могут начать использовать больше арабики в своих смесях, чтобы создать более изысканный и мягкий вкусовой профиль, — предполагает Александр Стрельников.
Однако, по его словам, снижение доли робусты в смесях необязательно означает, что кофе станет «вкуснее» для всех потребителей. Смеси с более высокой долей робусты могут быть популярны среди тех, кто предпочитает более «крепкий» кофе.
В ресторанах и кофейнях доля робусты определенно снизится, но незначительно. Все-таки робуста по плотности, насыщенности и количеству кофеина не имеет аналогов. Люди к ней просто привыкли, отмечают в CafeStore.
В конечном итоге, паниковать не стоит. В готовом продукте доля стоимости зерна составляет порядка 20%. В России на стоимость этого полностью импортного продукта гораздо больше влияет валютный курс, который сейчас стабилен.