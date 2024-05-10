Выйти из сумрака! Мишустин назвал шаги по улучшению жизни предпринимателей

Доходы сотрудников малого и среднего бизнеса должны расти быстрее, чем экономика, заявил в Госдуме на процедуре утверждения кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин. Особое внимание будет уделено предпринимательству в регионах и стимулированию выхода на международный рынок, рассказал он.
«Особая роль — у сектора малого и среднего бизнеса, который, как сказал глава государства, вносит все более значимый вклад в экономический рост. В предстоящие шесть лет надо повысить показатель доходов сотрудников таких организаций. Для этого донастроим уже хорошо зарекомендовавшие меры поддержки, уделим внимание развитию инфраструктуры в регионах. И, конечно, будем стимулировать небольшой бизнес выходить на мировые рынки», — пояснил Мишустин.
Единство, продолжение курса, заданного президентом, и осознанность шагов станут основными векторами, определяющими работу нового правительства, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
«Большие ожидания связаны с системой поддержки экономики и МСП: расширение несырьевого экспорта, агроэксрорт, технический, технологический суверенитет и многое другое — это то, что поможет России выйти на новую экономическую ступень в соответствии с поручением президента, войти в четверку экономик мира. Нынешняя экономика — это время возможностей. Но при этом, вся система вокруг экономической задачи должна быть выстроена. Кадры, технологии, ИТ технологии, образование и подготовка кадров для отраслей. Главное, что есть и понимание задач, и понимание необходимых шагов», — заключила она.