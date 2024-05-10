Выйти из сумрака! Мишустин назвал шаги по улучшению жизни предпринимателей

«Большие ожидания связаны с системой поддержки экономики и МСП: расширение несырьевого экспорта, агроэксрорт, технический, технологический суверенитет и многое другое — это то, что поможет России выйти на новую экономическую ступень в соответствии с поручением президента, войти в четверку экономик мира. Нынешняя экономика — это время возможностей. Но при этом, вся система вокруг экономической задачи должна быть выстроена. Кадры, технологии, ИТ технологии, образование и подготовка кадров для отраслей. Главное, что есть и понимание задач, и понимание необходимых шагов», — заключила она.