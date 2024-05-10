Верховный суд разрешил гражданам зарабатывать на ошибках банков

«Данное решение является прецедентным, оно задаст направление судебной практики, — сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Надо подчеркнуть, что на профессиональных участников делового оборота закон возлагает повышенную ответственность. Именно таких правовых позиций придерживается Верховный суд России. Вынесенное решение будет изучаться и анализироваться правовым сообществом».
Ранее сообщалось, что в феврале-марте 2022 года сотрудники кредитной организации по ошибке установили неверные курсы для конвертации валют. Ставки сильно отличались от рыночных, причем ошибка играла на руку (точнее — на карман) клиентам. Например, 11 марта того года евро по банковскому курсу стоил 123 рубля вместо 133 рублей. Целый ряд клиентов успели произвести выгодный обмен. Однако потом банк заблокировал их счета и забрал прибыль. Например, со счета гражданина, чье дело дошло до Верховного суда, было списано более 68 тысяч евро. Всего же, как сообщают СМИ, удачливые клиенты успели заработать на ошибке банкиров около 7 миллионов долларов. Хотя решение было вынесено в отношении только одного клиента, оно должно повлиять и на судьбы других. В аналогичных спорах должны применяться единые правовые позиции. По словам юристов, в данном деле были основания объединить все претензии клиентов в один коллективный иск. Но люди, как рассказывают эксперты, решили идти индивидуальным путем.
«Правовая позиция Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ фокусируется на фундаментальных принципах: свобода договора, свобода выбора кредитного учреждения для хранения денег и совершения банковских операций, презюмируемой добросовестности участников гражданских правоотношений, — говорит адвокат, кандидат юридических наук Вячеслав Голенев. — Действительно, если мои деньги лежат в определенном банке, то я могу обменять рубли на иностранную валюту только в рамках этого банка; снятие и внесение денег в другой банк может лишить смысла саму операцию из-за изменения курса, и, прямо говоря, зачем нужен банк, если он не может оперативно совершить необходимую тебе операцию (если она, естественно, в рамках правового поля). Пока что еще банкам не даровано полномочие определять экономическую целесообразность поведения тех или иных клиентов банка как участников гражданских правоотношений, обслуживающихся в этом банке, вместо них самих (вместо самих клиентов). Поэтому определение ВС РФ следует поддержать».
По мнению завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова, описанный случай скорее больше исключение из правил, ситуация, когда банк допускает операционную ошибку, а клиенты успевают этим воспользоваться и обогатиться, не распространены.
Хотя если смотреть в целом, то банки, финансовые посредники чаще нарушают интересы клиентов, а не наоборот.
«Хорошо, что суд в данной ситуации встал на сторону клиента, а не на сторону сильного. Вполне разумно, что за свои операционные ошибки заплатит сам банк, а не потребитель его услуг», — говорит Александр Абрамов. При этом решение Верховного суда навряд ли увеличит число спекуляций или злоупотреблений клиентов банков при проведении валютных операций, считает он. Но во время кризисных ситуаций, резкого изменения курсов валют, такие случаи возможны. Хотя у банков есть много возможностей тщательнее следить за своими операционными процедурами.