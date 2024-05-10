Верховный суд разрешил гражданам зарабатывать на ошибках банков

Ранее сообщалось, что в феврале-марте 2022 года сотрудники кредитной организации по ошибке установили неверные курсы для конвертации валют. Ставки сильно отличались от рыночных, причем ошибка играла на руку (точнее — на карман) клиентам. Например, 11 марта того года евро по банковскому курсу стоил 123 рубля вместо 133 рублей. Целый ряд клиентов успели произвести выгодный обмен. Однако потом банк заблокировал их счета и забрал прибыль. Например, со счета гражданина, чье дело дошло до Верховного суда, было списано более 68 тысяч евро. Всего же, как сообщают СМИ, удачливые клиенты успели заработать на ошибке банкиров около 7 миллионов долларов. Хотя решение было вынесено в отношении только одного клиента, оно должно повлиять и на судьбы других. В аналогичных спорах должны применяться единые правовые позиции. По словам юристов, в данном деле были основания объединить все претензии клиентов в один коллективный иск. Но люди, как рассказывают эксперты, решили идти индивидуальным путем.