В России назвали сроки создания реестра нуждающихся в соцпомощи

В начале 2023 года в России объединили Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Эту меру власти объяснили необходимостью повышения качества обслуживания граждан, включая быстрое оформление и предоставление мер соцподдержки. После объедения двух организаций россияне получили возможность получать все федеральные льготы в режиме одного окна.