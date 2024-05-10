В Казахстане нефтедобыча вернулась в штатный режим после паводков

«Было незначительное снижение добычи нефти, порядка 500 скважин было затоплено. В основном это коснулось Актюбинского региона. Но сейчас вода сходит, практически все мероприятия, которые были заранее проведены, показали свою эффективность. Работаем в штатном режиме», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос ТАСС о том, как сказались паводки на нефтедобыче в Казахстане.
Как отметил министр, в стране нет затопленных нефтедобывающих скважин.
18 апреля в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана сообщили, что из-за паводковой ситуации некоторые нефтедобывающие предприятия Актюбинской и Атырауской областей приостановили работу более 630 скважин. Специалисты проводили там откачку воды, засыпку грунтом, обесточивание и герметизацию скважин.
Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба был объявлен в десяти регионах Казахстана. За этот период спасатели в общей сложности эвакуировали более 119 тыс. человек.