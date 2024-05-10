В Казахстане нефтедобыча вернулась в штатный режим после паводков

«Было незначительное снижение добычи нефти, порядка 500 скважин было затоплено. В основном это коснулось Актюбинского региона. Но сейчас вода сходит, практически все мероприятия, которые были заранее проведены, показали свою эффективность. Работаем в штатном режиме», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос ТАСС о том, как сказались паводки на нефтедобыче в Казахстане.