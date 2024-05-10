14 стран, в которых нет пенсий

Здесь пенсионные выплаты положены не всем представителям старшего поколения. Из-за этого возникло заблуждение, будто пенсий в Китае вообще нет. На самом деле на пенсию в КНР могут рассчитывать граждане, работавшие в госорганах и на крупных городских предприятиях. 20% китайцев не подпадают под действие ни одной из пенсионных программ.