14 стран, в которых нет пенсий

Пенсионную систему в России принято критиковать, однако существуют страны, где пожилым людям вовсе не предусмотрены никакие выплаты. И местным жителям приходится надеяться только на себя.
Вообще, пенсионные программы есть практически во всех странах мирах, но проблема, по мнению эксперта, в том, что многие категории граждан не подпадают под их действие.
Китай
Здесь пенсионные выплаты положены не всем представителям старшего поколения. Из-за этого возникло заблуждение, будто пенсий в Китае вообще нет. На самом деле на пенсию в КНР могут рассчитывать граждане, работавшие в госорганах и на крупных городских предприятиях. 20% китайцев не подпадают под действие ни одной из пенсионных программ.
В эту категорию граждан входят сельские жители, которые из-за особой системы прописки (хукоу) не могут легально работать в городах и участвовать в системе социального страхования.
Вьетнам и Филиппины
Пенсионные выплаты во Вьетнаме и Филиппинах предусмотрены только для тех, кто работал на государство. Филиппины столкнулись с особенно негативной ситуацией в пенсионной системе, когда в стране возникли проблемы с выплатой пенсий.
«Интересно, что для устранения дефицита президенту Филиппин пришлось даже продать свою яхту», — замечает эксперт.
Индия
В Индии нет понятия «пенсия по старости». На пенсионные выплаты вправе претендовать только госслужащие, то есть 12% населения. Забота о пожилых людях ложится на семьи и социальные программы, реализуемые через религиозные фонды. Таким образом, жителям страны приходится откладывать деньги на старость, чтобы на склоне лет не голодать.
Ирак и Пакистан
Ирак и Пакистан — слаборазвитые страны, где пенсионные выплаты получают только государственные служащие и работники важных сфер, в частности, нефтедобычи. Остальные граждане остаются без выплат: их содержат дети и прочие родственники, благо в подобных странах семьи традиционно большие.
Афганистан
По словам Тулупниковой, это, пожалуй, наименее привлекательная страна для пенсионеров. Соцпособий там нет, а средняя продолжительность жизни не превышает 45 лет.
Танзания и Гондурас
Жители Танзании и Гондураса обходятся без поддержки государства и поэтому вынуждены работать всю жизнь, чтобы «хоть как-то существовать».
На материальную помощь могут рассчитывать лишь полицейские и военные пожилого возраста.
Таиланд
Пенсию получают только тайцы, которые свыше 15 лет проработали на государство. Размер выплат составляет 500 долларов. Остальным гражданам пенсии не положены.
Гамбия
Пенсии доступны только сотрудникам бюджетных организаций и коммерческих фирм с госучастием. Некоторые рабочие, занятые на производствах или живущие в городах, также могут претендовать на пенсию, чего нельзя сказать о занятых в сельском хозяйстве и работающих нелегально. В результате в пенсионную систему входит лишь 20% граждан.
Гана
Имеющиеся в стране государственные фонды работают с сотрудниками частного и государственного сектора, торговцами, фермерами, владельцами малого бизнеса. Также предусмотрены выплаты военным, полицейским и некоторым чиновникам.
Фактически пенсии получает лишь 10% работающих граждан, а оставшиеся в старости остаются без поддержки от государства.
Нигер
«Формально пенсионная система здесь вроде бы есть, а в реальности отсутствует: выплаты в старости получает лишь 3% населения», — говорит экономист.
Пенсионный возраст закреплен на уровне 55 лет, при этом средняя продолжительность жизни составляет 52 года. Кроме того, почти все жители Нигера работают нелегально, поэтому ни о каких выплатах речи не идет.
Ботсвана
Пенсионная система в стране предусматривает, что жители могут претендовать на фиксированные выплаты из госбюджета и на пенсии на основе выплат работодателя. Но организации редко выполняют требование платить социальный налог на сотрудников раз в 5 лет. Поэтому 84% сотрудников частных компаний могут рассчитывать только на минимальную пенсию в 220 пул (1400 рублей). «Но главная проблема в том, что до пенсии мало кто доживает: минимальный возраст выхода на пенсию на 6 месяцев превышает среднюю продолжительность жизни», — рассказала Тулупникова.
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