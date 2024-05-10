Стагнация: что это такое и чем она опасна

Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Валерий Черноокий отмечает, что, в отличие от рецессии, понятие стагнации менее строгое, у экономистов нет четкой верхней границы или срока, которые бы позволяли явно определить, находится ли экономика на стадии застоя. «Обычно стагнация отражает ситуацию, когда экономика в течение нескольких лет и даже десятилетий растет ниже своего потенциала или когда серьезно замедляются сами темпы роста потенциального ВВП. Но у разных стран этот потенциал может сильно различаться», — говорит Черноокий. По его словам, для развитых экономик, таких как США, потенциальные темпы роста подушевого ВВП не превышают 2% и стагнация может означать нулевой или около 1% и ниже экономический рост. Для бедных развивающихся стран с быстрым ростом населения даже устойчивый рост ВВП в 3% может свидетельствовать о том, что экономика находится на стадии застоя, приводит цифры эксперт.