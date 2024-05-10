Стагнация: что это такое и чем она опасна

В этом тексте:
Что такое стагнация
Причины.
Виды.
Последствия.
Что делать, если в стране стагнация.
Что такое стагнация.
Стагнация — это застой, то есть состояние в экономике, когда буквального уменьшения производства и торговли нет, но при этом нет и роста. Явление это считается негативным, потому что для любой сложной системы замирание в долгосрочной перспективе приносит больше минусов, чем плюсов.
Проблема стагнации не в самом состоянии, а в последствиях — как правило, экономика циклична, замирание возникает после роста и означает, что скоро наступит кризис. Причем чем дольше будет тянуться стагнация, тем сильнее это падение ударит по экономической системе.
Термин ввел в обиход в конце 1930-х годов американский экономист Элвин Хансен, объясняя «вековой застой» в США. По мнению ученого, тогда экономика страны исчерпала возможности самостоятельного роста и нужно было резко увеличить дефицит бюджета, повысив расходы государства.
Типичный пример — застой в Западной Европе в 1970-х и 1980-х годах. Этот период еще называют «евросклерозом» — термин популяризировал немецкий экономист Герберт Гирш в одноименной статье 1985 года. Тогда стагнация возникла в результате чрезмерного регулирования экономики, которое в результате привело к росту безработицы — с 5,5% в 1978-м до 11,5% в 1985 году.
В Советском Союзе вместо термина «стагнация» начали использовать понятие «застой» — именно так ситуацию в стране с середины 1960-х годов до второй половины 1980-х назвал Михаил Горбачев в докладе ЦК на XXVII съезде КПСС. Тогда в СССР отмечалось устойчивое снижение темпов экономического роста и производительности труда.
Заметить стагнацию экономики можно по нескольким признакам:
— рост ВВП значительно замедляется, но не до отрицательных значений, как это бывает в сложные кризисы. Конкретных цифр экономисты не называют, но в разных источниках можно встретить утверждения, что рост ВВП на уровне 1−2% в год может свидетельствовать о стагнации (в совокупности с другими признаками);
— рост безработицы — по Гиршу, показатель должен значительно вырасти, например, как это было в Европе с 5,5% в 1978-м до 11,5% в 1985 году;
— значительная и постоянная государственная поддержка отдельных отраслей экономики. Гирш считает, что такая поддержка может восприниматься корпорациями не как краткосрочный способ быстро повысить конкурентоспособность и восстановить финансовое здоровье, а как часть долгосрочной стратегии развития. Соответственно, когда поддержка заканчивается, рост этих отраслей быстро снижается;
— высокие налоги и большая социальная нагрузка на бюджет — Гирш утверждает, что эти факторы были одними из причин появления «евросклероза»;
— экономические потрясения, которые разрушают привычные финансовые цепочки и сильно влияют на спрос или предложения в ключевых для экономики страны отраслях.
Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Валерий Черноокий отмечает, что, в отличие от рецессии, понятие стагнации менее строгое, у экономистов нет четкой верхней границы или срока, которые бы позволяли явно определить, находится ли экономика на стадии застоя. «Обычно стагнация отражает ситуацию, когда экономика в течение нескольких лет и даже десятилетий растет ниже своего потенциала или когда серьезно замедляются сами темпы роста потенциального ВВП. Но у разных стран этот потенциал может сильно различаться», — говорит Черноокий. По его словам, для развитых экономик, таких как США, потенциальные темпы роста подушевого ВВП не превышают 2% и стагнация может означать нулевой или около 1% и ниже экономический рост. Для бедных развивающихся стран с быстрым ростом населения даже устойчивый рост ВВП в 3% может свидетельствовать о том, что экономика находится на стадии застоя, приводит цифры эксперт.
Хорошая новость — после стагнации и кризиса, то есть рецессии, обычно следует этап резкого роста.
Причины стагнации
Какой-то универсальной причины для стагнации в экономике нет, обычно это совокупность экономических, политических, демографических и технологических факторов, утверждает Валерий Черноокий. Он перечислил наиболее важные:
— чрезмерное вмешательство государства и зарегулированность экономики — это подавляет стимулы к инновационной и предпринимательской деятельности, как это было в 1970—1980-х годах в СССР или в тот же период в развитых европейских странах, то есть в период «евросклероза»;
— высокая монополизация экономики, просчеты в промышленной и инвестиционной политике государства, как это происходило в «потерянное десятилетие» 1980-х во многих странах Латинской Америки;
— подавленный спрос. Так часто происходит после серьезных финансовых кризисов, когда в условиях высокой неопределенности и сильной закредитованности домашние хозяйства и фирмы вынуждены погашать свои долги и увеличивать сбережения, сокращая потребительские и инвестиционные расходы;
— старение населения. Когда в стране много граждан, которые напрямую не генерируют товары и услуги и, соответственно, не зарабатывают, снижается общая покупательная способность.
Кроме того, на замедление роста экономики напрямую влияет низкий рост производительности труда, а сейчас это прямо связано с замедлением технического прогресса. Нельзя исключать и влияние экономических шоков — так называют резкое изменение ситуации в экономике, которое невозможно спрогнозировать. Например, из-за проблем в логистической отрасли сокращаются поставки товаров, высвобождается много рабочей силы — и на время уменьшается рост экономики, а значит, возникает высокая вероятность стагнации.
Виды стагнации
Валерий Черноокий отмечает, что какой-то устойчивой классификации типов стагнации в экономической литературе нет — стагнацию могут вызывать множество факторов, и часто они работают во взаимосвязи. Иногда стагнацию делят на два вида в зависимости от ее продолжительности:
— циклическая — краткосрочный застой в экономике;
— secular stagnation, или вековая — так называют долгосрочную стагнацию. Концепцию сформулировал Элвин Хансен, чтобы обозначить период в американской экономике после Великой депрессии в начале 1930-х годов.
Другой вариант — классифицировать стагнацию в зависимости от причин ее появления:
— стагнация, в которой преобладает проблема с предложением (брежневский застой, «евросклероз» 1970−1980-х или стагфляция в США 1970-х годов);
— стагнация, связанная с проблемой спроса (наблюдалась в США после кризиса 2008 года);
— универсальная стагнация — японские «потерянные десятилетия», где проблемы предложения и спроса играли совместную роль в замедлении экономического роста.
Последствия стагнации
Проблема стагнации не в том, что экономика перестает расти — в краткосрочной перспективе это может даже помочь рынку немного восстановиться после, например, экономического шока. Сложность в том, что спустя несколько лет такого замирания может возникнуть экономический кризис.
"Далеко не всегда, но стагнация может завершиться рецессией, переходом темпов роста ВВП в отрицательную зону. Иногда это происходит из-за усугубления проблем, вызвавших застой в экономике, иногда кризис происходит после болезненных реформ, направленных на решение этих проблем. Но затем, если реформы прошли успешно, экономика начинает устойчиво и быстро расти. Яркий пример — Польша, Чехия или Венгрия после экономических реформ.
Но иногда, наоборот, длительный застой может быть запущен финансовым или долговым кризисом, как это произошло в Японии в 1990-х или в Аргентине в 1980-х, дополняет Валерий Черноокий.
Что делать, если в стране стагнация
Если вы наблюдаете потенциальный риск стагнации, например постепенное падение или замирание показателя ВВП, есть смысл подготовиться. Советы по инвестированию везде одни и те же — стараться распределить капитал по разным активам. Это универсальное правило преодоления любого кризиса — постепенно каждая из отраслей будет расти, и если вложиться во все, то будет проще пережить потенциальную рецессию.
Когда стагнация уже явно проявляется, есть смысл сосредоточиться на отраслях, которые будут нужны людям во время любой рецессии, — например, вложиться в сектор товаров первой необходимости.
«Российская экономика демонстрирует признаки стагнации с 2013 года — темпы роста реального ВВП на душу населения в 2013—2023 годах не превышали 1%, это очень мало. Ускорение экономического роста, которое мы наблюдали в 2023 и в 2024 годах, вызвано во многом временными факторами: восстановлением после кризисного 2022 года, значительным бюджетным импульсом и оборонными расходами, а также структурной трансформацией экономики в связи с уходом многих иностранных компаний», — отмечает Валерий Черноокий.
По его мнению, хронические болезни российской экономики, связанные со значительной ролью государства в экономике, низкой производительностью и плохой демографией, никуда не делись. К ним добавились нехватка квалифицированной рабочей силы и санкционные ограничения на доступ к современным технологиям и оборудованию. «Поэтому возврат к устойчиво низким темпам роста в ближайшие годы — весьма вероятный сценарий», — заключил Черноокий.