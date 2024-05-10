США в четыре раза увеличат тарифы на китайские электромобили

Администрация американского президента Джо Байдена готовится в ближайшие дни поднять тарифы на товары из Китая, производящие экологически чистую энергию, при этом пошлина на китайские электромобили увеличится примерно в четыре раза. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.