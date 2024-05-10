США в четыре раза увеличат тарифы на китайские электромобили

По информации издания, новые тарифы, о которых представители администрации Байдена объявят во вторник, 14 мая. Отмечается, что пошлины также затронут критически важные минералы, солнечную продукцию и батареи, поставляемые из КНР.
Отмечается, что решение было принято после пересмотра тарифов, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом, на товары из Китая на сумму около $300 млрд.
До этого агентство Bloomberg писало, что действия Вашингтона могут спровоцировать ответные меры со стороны Пекина в условиях обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.